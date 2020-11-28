指揮中心認定「無違憲」 法界：具體事件發生才可聲請釋憲
秋冬專案將於12月起施行至2月底，其中宣布12月1日起包括國人回台，都需在登機前出示三日內新冠病毒檢驗陰性報告，此舉被質疑「違憲」。中央流行疫情指揮中心27日宣稱「措施無違憲」，但法界人士質疑，此舉讓民眾誤以為大法官作出司法院釋字「第798號」解釋，也侵犯大法官職權。
中央流行疫情指揮中心醫療應變副組長羅一鈞27日表示，秋冬專案是依傳染病防治法第58條第1項第2款規定，旅客搭機時應配合出示新冠肺炎核酸檢驗報告；並依同法第17條第1項、第59條第1項、第3項及港埠檢疫規則第24條規定，請航空公司於境外旅客登機前檢查該項檢驗報告，其法源依據明確，符合法律保留原則，並無違憲。
法界人士認為，指揮中心所指傳染病防治法第58條第1項第2款是「主管機關對入、出國（境）之人員，得施行下列檢疫或措施，並得徵收費用：命依中央主管機關規定詳實申報傳染病書表，並視需要提出健康證明或其他有關證件」，是可以要求國人提出證明，但尚未包括不讓國人回國。
依據憲法第10條「人民有居住及遷徙之自由」，司法院大法官釋字第558號：「憲法第十條規定人民有居住、遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括入出國境之權利。人民為構成國家要素之一，從而國家不得將國民排斥於國家疆域之外。於臺灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回本國，無待許可，惟為維護國家安全及社會秩序，人民入出境之權利，並非不得限制，但須符合憲法第二十三條之比例原則，並以法律定之。」
因此，指揮中心宣布持有陰性證明始可登機來台，這個作法究竟是否有違憲之虞？法界人士指出，司法機關無法抽象去認定，必須實際發生有國人要回來，卻提不出報告，被行政機關的法規命令阻擋在國外的具體事件；國人透過國內律師或家人申請救濟、提出訴訟，待官司定案後，向司法院大法官提出聲請解釋憲法。
但這種做將曠日廢時，國人還是不知道何時能返國；比較快的方式是，當發生時，在外的國人透過家人向監察院陳情，或監察委員近日主動瞭解，提出糾正指揮中心，或許能有所改變。
法界人士指出，我國大法官解釋，目前是到釋字第797號解釋，昨天指揮中心的新聞稿可用「應無違憲之虞」，但不該凌駕大法官來解釋憲法、法律、命令，讓民眾誤以為大法官有對此議題作出司法院釋字「第798號」解釋，此舉也侵犯大法官職權。
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