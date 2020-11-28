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謝龍介「三腳督」激效應 綠營：政治盤算謀大位

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部執行長蔡麗青（右二）昨晚邀藍綠青年軍談時事議題。圖／擷取畫面
民進黨台南市黨部執行長蔡麗青（右二）昨晚邀藍綠青年軍談時事議題。圖／擷取畫面

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青針對國民黨副秘書長謝龍介放出有意參選台南市長訊息，甚至提出若「三腳督」有勝選機會，她在網路直播節目上，批是投機取巧的政治盤算謀大位，不會得到台南市民的認同，並反問謝龍介的「三腳督」是把高思博也算進去嗎？謝龍介今天笑笑說，不會隨之起舞。

蔡麗青昨晚邀國、民兩黨青年軍在直播節目上談時事議題，她針對謝龍介的「三腳督」表示，民意代表應該用政見和願景去獲得人民的認同而非用投機取巧的政治盤算，民進黨是一個相當團結的政黨，勢必會團結支持執政成績亮眼的市府團隊，沒有在大選分裂的可能性，所以反問謝龍介，是否已和高思博達成協議？所謂的三腳督，是否將高思博列進去，並且提醒國民黨也應建立一套公平公開的初選制度，以免造成更多的分裂。

謝龍介日前曾表示，選舉沒有絕對，兩年來黃偉哲在市政問題接連出狀況，對於連任之路勢必受挑戰；以目前來看，兩年後的市長選舉態勢還難預測，必須等民進黨初選結束才會明朗，如果下屆市長選舉是「三腳督」，藍營未必沒機會。

國民黨中常委高思博兩年前競選台南市長落敗，不過，持續蹲點，每周都透過臉書直播接地氣，預料國民黨台南市長的初選，可能不會缺席。國民黨台南市黨部主委莊占魁認為台南是艱困區，籲請明年黨主席選舉後就能提早布局並制定遊戲規則。

謝龍介 國民黨

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