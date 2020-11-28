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批「政績用騙的」 楊曜為疏運孝親專案再槓林佳龍

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委楊曜。圖／本報系資料照
民進黨立委楊曜。圖／本報系資料照

澎湖民進黨立委楊曜近日屢槓交通部長林佳龍。楊曜表示，除了先前點出的諸多假政績外，近來交通部觀光局近期公布疏運孝親專案，春節期間搭乘高鐵、台鐵及國道客運這3類大眾運輸工具到北部6縣市可享有旅遊補助，完全把需要「搭飛機」的離島長輩排除，實在不合理。楊曜批評，林佳龍根本「政績用騙的，政策是錯的」。

楊曜說，這9年來，離島立委與縣政府，每年都為了春節疏運的機位問題傷透腦筋，離島春節疏運並沒有比台灣本島疏運輕鬆，為何將離島春節疏運排除於補助門外，難道是要澎湖人搭國光客運到北部6縣市。

楊曜質疑，這項補助如果不是政策有失周延，就是恰巧印證自己先前所述，林佳龍只在乎選票多的地方，撒錢補助也只針對選票多的區域，選票少的地方根本毫不在乎。

春節 林佳龍 澎湖

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