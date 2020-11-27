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國民阿嬤的藝界人生：台語片時代的「最佳女主角」

11月連跑澎湖、雲林、金門 藍民代：鄭文燦不演了

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦昨起到金門參訪交流，大啖廣東粥、手工蛋餅等在地美食。圖／取自鄭文燦臉書
桃園市長鄭文燦昨起到金門參訪交流，大啖廣東粥、手工蛋餅等在地美食。圖／取自鄭文燦臉書

桃園市長鄭文燦被點名是接任閣揆的熱門人選，他雖一再強調「專心市政、打拚建設、心無旁鶩」，但近月走訪外縣市看球賽、拚觀光等動作頻頻，月初才剛飛到離島澎湖交流，昨天起又一連兩天踏上金門，未來動向引地方聯想，在地議員認為廣結善緣非壞事，但高調行事恐「呷緊弄破碗」。市府強調為正常市政交流，勿過多揣測。

鄭文燦率市政團隊2天金門行行程滿檔，妻子林俞汝也相伴，不僅參訪金門大學、三創平台，並首度與金門縣長楊鎮浯縣府團隊面對面交流7大議題，今天更訪視金門大橋建設工程、到金門防衛指揮部勞軍115名桃園子弟，並致送10萬元勞軍款及水果籃。

不過，鄭文燦年底任期將過半，北上接任閣揆的呼聲不斷，如今頻到外縣市曝光，引發諸多揣想，國民黨籍議員黃敬平說，俗語「高築牆、廣積糧、緩稱王」是角逐大位者防止「槍打出頭鳥」的低調避擊之道，如今鄭顯然不演了，還在蘇貞昌傳出閣揆位子不保這個節骨眼，毫不避諱地勤跑各縣市，儼然是為接掌閣揆提前「下鄉暖身」。

黃敬平認為，鄭文燦此舉有好有壞，好的是開始到外縣市建立人脈關係，以利未來盡速就定位，但壞處是得擔心「呷緊弄破碗」，「不打你這隻鳥要打誰」，不如多幫民眾勸中央別一意孤行開放萊豬進口，為民眾食安及健康把關，勝於為自己仕途打算。

無黨籍市議員牛煦庭也認為，鄭文燦任期即將過半，基於政治人物長期發展，大家都很清楚鄭為了要進軍中央，當然得有所準備，擴大自己曝光與交友範圍，在情理之中，但他評估，鄭不會那麼快接任閣揆，因鄭必須確保桃園繼續綠色執政，否則將是其重大挫敗，若在這時機就要北上接任閣揆，是盤險棋，鄭不會讓自己被如此消耗。

「幫桃園多曝光是好事，但內部若螺絲掉滿地，可就倒大楣了！」牛也認為，從市政觀點來看，首長到外縣市廣結善緣沒問題，但桃園許多問題爭議仍需要市長坐鎮，像是航空城徵收爭議未解，仍要費心處理，否則一旦市政螺絲鬆掉，市長可責無旁貸。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，本月雲林、澎湖與金門等參訪行程，都是因對方邀約已久，恰好這個月有空檔因此陸續成行，且金門是桃園姊妹縣市，但鄭市長從未親訪過，因此首度率市政團隊到金門，未來將強化雙方觀光、文化與環保等面向交流。

鄭文燦也受訪說，自己擔任市長，就是把工作做好，相信專注、認真才能完成每項工作，「我的心很定，我支持蘇院長」，否認要接任閣揆的傳言。

金門大橋 鄭文燦

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