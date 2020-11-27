蔡總統：期許有一天電影產業也能成為下一個兆元產業

蔡英文總統昨天包場邀請小英之友會、中央黨部婦女部及青年部的志工朋友們觀賞電影《孤味》，蔡總統下午透過臉書表示，今年是國片表現非常亮眼的一年。她也要利用機會向所有的電影工作者說，「你們辛苦了，因為有你們，才有這些這麼棒的電影。」

蔡總統說，當總統後，很久都沒有到電影院看電影了。一來是維安考量，怕影響到大家，二來是因為總統的職務太繁忙。這次因為《孤味》，終於有機會走進電影院。看電影，一定要在大銀幕看，才能完整體驗電影團隊安排的所有細節。

蔡總統表示，許承傑導演與團隊，在《孤味》中，把我們平凡的日常拍出不平凡的感情，為觀眾帶來了感人的故事。我們的「國民阿嬤」 陳淑芳阿姨，昨天也到現場，淑芳阿姨跟她說，不管外面疫情如何，在台灣，可以閒閒到處走，可以看電影、買菜，真的很幸福。

蔡總統準備了一束花，恭喜陳淑芳拿下金馬獎最佳女主角與最佳女配角。淑芳阿姨把女主角演繹得如此精湛，她也感到敬佩不已。她還趁機偷偷跟淑芳阿姨多聊了幾句，深深感受到「國民阿嬤」的魅力。

蔡總統表示，面臨疫情，台灣的文化產業，的確受到非常大的影響。政府在疫情期間，提供了許多協助，不論是影城還是影像工作者， 文化部都以實際方案相挺文化產業。感謝文化部長李永得與同仁們的努力，讓國片百花齊放，在艱辛的疫情期間，還能夠堅持下去，我們都該為自己感到驕傲。我們最好的力挺方式，就是做好防疫準備，走進電影院支持國片。

蔡總統指出，今年也是國片表現非常亮眼的一年。她要利用機會向所有的電影工作者說「你們辛苦了，因為有你們，才有這些這麼棒的電影。」在大家共同努力下，期許有一天電影產業也能成為下一個兆元產業。