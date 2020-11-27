陳其邁：蘇揆捲起袖子守住台灣走向世界 繼續衝繼續拚

最近政界傳出許多有關行政院長蘇貞昌可能下台的風聲，曾任行政院副院長的高雄市長陳其邁下午在臉書貼文，力挺蘇揆繼續衝、繼續拚，以守住台灣 、走向世界。

陳其邁表示，推動改革，真的不容易。昨天他到行政院開會，晚上要離開時，看到行政院二樓院長室燈火通明，蘇揆聽他報告時還是專注每一個細節；蘇揆捲起袖子，撩下去做，也非常辛苦，付出極大心力，在崗位上全力為國人服務，不僅守住台灣，也走向世界。

陳其邁因此喊：「蘇院長繼續衝、繼續拚，加油！」

陳其邁的臉書貼文內容如下：

「今日蘇貞昌 院長與行政團隊在立院黨團協助下，終於能進行施政報告。回想這段日子，從非洲豬瘟到武漢肺炎，從美中貿易戰到全球產業鏈重組，台灣面對近二十年來最艱困的挑戰。幸好在 蔡英文 Tsai Ing-wen 總統、蘇貞昌院長與行政團隊通力合作下，我們不但關關難過關關過，更創下今年第三季經濟成長率3.3％的好成績，彭博社也認可台灣是全球經濟創新潛力第五名。

過去，我曾在行政院服務，充分了解蘇院長的認真、拼命。像是疫情初期，過年無休，經常到半夜一兩點都還在討論應對措施，戰戰兢兢，就是要守住台灣，防疫的成績讓全球的肯定。

當副院長期間，我也協助蘇貞昌院長整合「高科技研發中心-大A+計畫」與「台灣顯示科技與應用行動計畫」，加速5G、AI、先進半導體等領域的尖端技術研發，吸引國際級大廠來台研發落地，台灣也成為世界四大新創國。

昨天，我回行政院爭取在高雄設立5G AIoT新創園區，蘇貞昌院長二話不說，大力允諾全力支持，我們也將於十一月三十日於亞洲新灣區成立5G AIoT 國際大聯盟，為高雄下一個世代的經濟發展，奠定最堅實的基礎。

其他還包括前鎮漁港改建的60億經費、高鐵延伸屏東、國道七號、高屏東西向第二條快速公路、橋頭科學園區、捷運路網等。蘇院長及行政院的支持，將會讓高雄加速脫胎換骨，全面提升城市競爭力。

的確，推動改革，真的不容易。昨天到行政院開會，晚上要離開時，看到二樓院長室還是燈火通明，蘇院長聽我在報告時還是專注每一個細節。

蘇貞昌院長捲起袖子，撩下去做，也非常辛苦，付出極大心力，在崗位上全力為國人服務，不僅守住台灣，也走向世界。

蘇院長繼續衝、繼續拚，加油！」