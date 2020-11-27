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攻防施政報告釀衝突 鄭正鈐：不懂吳秉叡為何找我單挑
國民黨上午第13度杯葛行政院長蘇貞報告，但在民進黨立委強力護航下，雙方也再度發生肢體衝突，民進黨立委吳秉叡也再單挑國民黨立委鄭正鈐扭打，國民黨立委鄭天財也被捲入衝突中，國民黨團總召林為洲為了勸架還掛彩。
鄭正鈐表示，上午在抗議過程，吳秉叡突然指控他丟東西，就莫名其妙找把他拉出來單挑，一開始站著打，後來就躺在地上打，他也不知道是什麼狀況；吳出拳沒有手軟，他反擊也是，受傷不重，就小小破皮。
鄭正鈐揶揄，國民黨立委從洪孟楷開始，到魯明哲，再到鄭正鈐先後跟民進黨立委吳秉叡打過架，每一次在議場抗爭都會有一個人被迫要跟吳打，今天衝突過後，魯明哲還開玩笑說，鄭變成魯的學弟了，魯也不懂吳之前為什麼找魯單挑。
鄭正鈐說，過去沒有打過像跟吳秉叡這樣的架，在立法院打的架算是人生裏面打得比較厲害的架；認為在立法院內衝突難免，只要能保障國人食安，做怎樣的努力或犧牲都應值得。
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