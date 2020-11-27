快訊

撂話要1打35 陳柏惟今被林為洲架脖3秒拉開

7個月以來單日確診14人創新高 其中12人同搭印尼毒班機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民團醞釀提罷免 立委趙正宇：不隨之起舞

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
有公民團體將提出罷免案，立委趙正宇說不隨之起舞。本報資料照片
有公民團體將提出罷免案，立委趙正宇說不隨之起舞。本報資料照片

罷免案風起雲湧，公民團體台灣清新3.1連線今天舉行記者會表示，立委趙正宇因逃漏稅、財產來源不明遭起訴，將號召桃園各界人士，在選罷法規定可罷免時間，正式提出罷免。趙正宇本人未接記者電話，透過服務處表示謝謝，自己「不隨之起舞」，婉拒採訪。

公民團體台灣清新3.1連線10月20日曾開記者會，提出3點理由要求趙正宇主動請辭，包含趙已遭貪汙治罪條例起訴、不明財產未向監院申報，公然仲介土地成為高房價幫兇等，該團體還下通牒，若1個月後還不辭職，將發動罷免，讓不適任立委離開國會。

相隔1個多月，台灣清新3.1連線成員再開記者會，表示將正式提出罷免趙正宇；由於依據選罷法規定，就職未滿1年不得罷免，趙正宇今年2月1日就職，要等明年2月才能提出罷免，第1階段提議須獲1%選民簽署，以桃園第6選區大溪八德選區本屆選舉人數27萬餘人來看，第1關要先取得至少2700人連署，才有機會進入後續罷免程序。

罷免 趙正宇 記者會

延伸閱讀

「倒宇天光2」 民團將啟動罷免趙正宇

桃園消防勤務車老舊 立委趙正宇今捐新車

公民團體要求辭立委 趙正宇：持續問政 為民服務

公民團體要求立法委員趙正宇辭職

相關新聞

高嘉瑜頻遭圍剿成話題女王 自曝瘦3公斤「真的累了」

民進黨立委高嘉瑜近來爭議不斷，遭國民黨台北市議員游淑慧及王欣儀爆料，指她過去出訪義大利時脫隊狂掃名牌，還買一支勞力士經典潛水表「綠水鬼」。諸多議論令高嘉瑜心情大受影響，自爆已經瘦了3公斤，更寫下「我真的累了」表達情緒。

突破杯葛拚蘇貞昌施政報告 藍綠立院衝突一觸即發

在歷經國民黨團12次的杯葛之後，民進黨立委決定今天一蒂要排除議事障礙，讓行政院長蘇貞昌上台報告。藍綠立委一早7點，就在推...

行政院：嫻熟國家政策擘劃 國發會副主委由施克和接任

行政院今宣布，由於原國發會副主委鄭貞茂轉任陽明海運董事，出缺的副主委一職由總統府秘書施克和接任。

住家遭搜是迫害？吳怡玎：弟妹搜索票卻找到我家地址

國民黨立委吳怡玎住家遭檢察官突襲搜索，傳出是因吳問政得罪法務部遭查水表。吳中午受訪表示，這大家都會懷疑，雖然開的搜索票一...

民團醞釀提罷免 立委趙正宇：不隨之起舞

罷免案風起雲湧，公民團體台灣清新3.1連線今天舉行記者會表示，立委趙正宇因逃漏稅、財產來源不明遭起訴，將號召桃園各界人士...

「倒宇天光2」 民團將啟動罷免趙正宇

公民團體台灣清新3.1連線今天舉行記者會，號召桃園各界人士，在選罷法規定可罷免時間，正式提出罷免立委趙正宇，讓桃園及台灣...

楊曜嗆林佳龍宣傳假政績只想大位 交通部列5點反擊

民進黨立委楊曜昨在臉書表示，收到友人的line群組截圖，內容是交通部長林佳龍在特定群組中大吐苦水，認為自己做很多政績，交...

日本迅速核准眼癌男童赴日治療簽證 外交部表示感謝

高雄3歲范姓男童罹患眼癌，無血緣的阿嬤與主治醫師廖優美為他奔走，爭取赴日醫療；外交部今天表示，日方昨天通知外交部已核准男...

外傳接任閣揆熱門人選 鄭文燦：我的心很定支持蘇院長

桃園市長鄭文燦是民進黨中生代的明日之星，外傳是接替閣揆的熱門人選，鄭文燦今天上午訪視金門大橋，針對媒體提問，嚴正表示，「...

高嘉瑜曝瘦3公斤 柯文哲：她還有體重可以減？

民進黨立委高嘉瑜最近爭議不斷，國民黨籍的台北市議員議員游淑慧及王欣儀接連爆料，指高過去出訪義大利時脫隊狂掃名牌、買勞力士...

【重磅快評】莫非只有「拿掃把抗敵」才是標準答案？

調查局南部機動工作站傳於內部聚餐時，有幹部在閒聊時對於同事提問「要是中共哪天真的打過來怎麼辦？」隨口應了句「那就投降啊！...

吳怡玎住家遭政治搜索？ 法務部澄清：檢調依職權偵查

國民黨立委吳怡玎住家遭檢察官突襲搜索，傳出是因吳問政得罪法務部遭查水表。法務部長蔡清祥上午澄清，沒有這回事，完全是檢調依...

熱門新聞

赴歐考察連環爆／王欣儀：高嘉瑜吃我兒子零食 還買勞力士表「綠水鬼」

林佳龍Line對話曝光！綠委批：宣傳假政績只想大位

獨／駐美代表處新增9人確診 駐美代表蕭美琴隔離中

影／史上最血腥！不爽萊豬 國民黨丟豬內臟杯葛蘇貞昌

激增14例境外移入！ 創7個月新高 指揮中心下午2時說明

高嘉瑜當年出國考察缺席照曝光！游淑慧：我一直協調人陪她逛街

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。