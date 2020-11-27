民團醞釀提罷免 立委趙正宇：不隨之起舞

罷免案風起雲湧，公民團體台灣清新3.1連線今天舉行記者會表示，立委趙正宇因逃漏稅、財產來源不明遭起訴，將號召桃園各界人士，在選罷法規定可罷免時間，正式提出罷免。趙正宇本人未接記者電話，透過服務處表示謝謝，自己「不隨之起舞」，婉拒採訪。

公民團體台灣清新3.1連線10月20日曾開記者會，提出3點理由要求趙正宇主動請辭，包含趙已遭貪汙治罪條例起訴、不明財產未向監院申報，公然仲介土地成為高房價幫兇等，該團體還下通牒，若1個月後還不辭職，將發動罷免，讓不適任立委離開國會。

相隔1個多月，台灣清新3.1連線成員再開記者會，表示將正式提出罷免趙正宇；由於依據選罷法規定，就職未滿1年不得罷免，趙正宇今年2月1日就職，要等明年2月才能提出罷免，第1階段提議須獲1%選民簽署，以桃園第6選區大溪八德選區本屆選舉人數27萬餘人來看，第1關要先取得至少2700人連署，才有機會進入後續罷免程序。