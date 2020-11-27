楊曜嗆林佳龍宣傳假政績只想大位 交通部列5點反擊

民進黨立委楊曜昨在臉書表示，收到友人的line群組截圖，內容是交通部長林佳龍在特定群組中大吐苦水，認為自己做很多政績，交通部同仁還被指責。但楊曜批評，林佳龍所列舉出的，全部都是假政績，包含機位有規畫ABC疏運方案、全額補助新建新澎湖輪（新船為台澎輪）、離島旅遊加碼補助，沒有一項是真的，堪稱謊話連篇，根本一心只想著大位，看澎湖人少沒有選票好欺負，就不放在眼裡。

對此，交通部稍早做出5點回應。交通部說，今年7至10月安心國旅補助，離島及中南東部合法觀光旅宿，第三季住用率顯著成長，離島成長率更高達6成5，為北中南東及離島各區之冠。明年2月春節期間為期6天的春節疏運孝親專案，住房率衰退率達一定比例地區均適用，亦未排除設籍任何縣市55歲以上國人適用，離島航空運輸亦屬該專案套裝產品的大眾運輸工具。此外，今年12月至明年1月為期2個月的冬季團旅補助，亦將適用全國各縣市，政策方向亦是盼協助觀光淡季的區域產業紓困。

交通部說，交通部觀光局自前年底起首度推出暖冬及擴大暖冬旅遊住宿補助，分階段推展至全台各縣市，當時並無針對離島再做加碼。林佳龍去年初上任後，重視外離島觀光、交通及基礎建設，多次公開主張「去離島」應與登玉山、單車環島並列為台灣人必遊的「台人三項」，去年四月春遊補助時，便指示針對離島住房優惠較本島縣市更加碼，迄今歷次補助亦均落實離島加碼政策方向。

關於離島航空疏運「機位規畫A（民航機）B（海運船班）C（軍用運輸機）疏運方案」，交通部說，歷次連續假期之疏運計畫，均須呈報交通部，並由交通部召開會議討論及確認，林佳龍亦親自督導協調。另根據民航局統計，林部長上任迄今，交通部在連續假期或平日天候不佳時，共啟動A計畫加班機43架次、B計畫海運11航次、C計畫軍機54架次。

關於台澎輪計畫，交通部說，林佳龍上任後配合蔡總統「永續海洋國家」及行政院「向海致敬」政策，大力推動「藍色公路」，並將2023年旅遊主題訂為「跳島旅遊年」，提出「藍色公路十年整體發展規劃」，並在3年內完善金馬澎離島港埠郵輪設施、完成建造新台澎輪及新台馬輪兩大離島客貨輪。

最後，交通部說，國家的重大建設具延續性，並配合府院政策方向、也有賴府院及國會支持，林部長不敢居功，但亦不會卸責。林佳龍尊重每一位民意代表的發言，將持續努力推動外離島的交通疏運、重大建設及產業振興，對於明年仍受疫情衝擊運輸和在地觀光產業，亦將及早評估規劃協助及輔導轉型等方案。