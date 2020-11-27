日本迅速核准眼癌男童赴日治療簽證 外交部表示感謝

高雄3歲范姓男童罹患眼癌，無血緣的阿嬤與主治醫師廖優美為他奔走，爭取赴日醫療；外交部今天表示，日方昨天通知外交部已核准男童及陪同家屬的簽證，日本基於人道考量，迅速處理這件案子，外交部對日本政府、日台交流協會提供快速協助，表示由衷感謝。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部11月13日下午獲知范姓男童有赴日本就醫需求後，立刻在第一時間聯繫日台交流協會台北及高雄事務所，瞭解申辦簽證所需資訊並協助家屬準備，同時向日方說明這件案子的特殊需求，外交部南部辦事處也會同行政院南部聯合服務中心陪同家屬在16日上午前往日台交流協會高雄事務所申辦簽證，此外，外交部請駐日本代表處聯繫日方主政機關與醫院，先瞭解住院治療須知。

歐江安表示，日方26日通知外交部已核准小朋友及陪同家屬的簽證，日方基於人道考量，迅速處理這件案子，再次展現台日間相互扶持的緊密關係及堅實友誼。此外日本醫院也同意接受小朋友住院治療，外交部對日本政府、日台交流協會提供快速協助，表示由衷感謝。

歐江安表示，外交部同時感謝台日雙方主治醫師、日本慈濟分會的志工，以及全國善心人士的慷慨解囊，經匯集各界力量，促成范姓男童順利赴日就醫，充分證明台灣社會溫暖。

歐江安表示，外交部另指示駐日本代表處與日本醫院方面保持密切聯繫，提供後續必要照顧。