外傳接任閣揆熱門人選 鄭文燦：我的心很定支持蘇院長

桃園市長鄭文燦是民進黨中生代的明日之星，外傳是接替閣揆的熱門人選，鄭文燦今天上午訪視金門大橋，針對媒體提問，嚴正表示，「我的心很定，我支持蘇院長」，他也提及自己擔任市長，就是把工作做好，相信專注、認真才能完成每項工作，「口水會結束，建設會留下來」。

在市長任內鄭文燦昨首次率團隊到金門縣訪問，但因為近期傳出，他可能接任閣揆，鄭文燦所到之處，都受到外界高度重視，甚至有人說是「帶著準閣揆光環」，鄭文燦今天上午9點在視察金門大橋後，面對媒體的詢問也侃侃而談。

媒體詢問鄭文燦是否可能會接任閣揆，鄭文燦展現高度智慧，巧妙回應「我的心很定，我支持蘇院長」，而且我認為蘇院長工作的每一天都帶來台灣的進步，從非洲豬瘟到防疫工作到疫後振興，相信政府團隊會交出最好的成績。

鄭文燦也特別說，現階段我就是把市長做好，相信專注、認真才能完成每一項工作，他今天是專程來給工程人員加油打氣，他深信「口水會結束、建設會留下來」！