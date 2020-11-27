高嘉瑜曝瘦3公斤 柯文哲：她還有體重可以減？

民進黨立委高嘉瑜最近爭議不斷，國民黨籍的台北市議員議員游淑慧及王欣儀接連爆料，指高過去出訪義大利時脫隊狂掃名牌、買勞力士「綠水鬼」；面對諸多爭議，高嘉瑜今天在Facebook上發文表示自己瘦了3公斤，是「意外收穫」。台北市長柯文哲則說「她還有體重可以減？」

高嘉瑜連日被指出國考察時脫隊買名牌、綠水鬼，還有議員爆料高偷吃兒子零食，蔡總統的幕僚姚人多也發文「一路上靠踩下別人往上爬的人終究會有這麼一天，翻白眼終究敵不過老天有眼」。

高嘉瑜在Facebook留下哭臉的表情符號，並表示「最近有很多『莫須有』的指控，有一堆蹭聲量的人，進入第二個禮拜，我真的累了」，短短幾字對外回應抒發心情。今早高嘉瑜再度發文透露「已經瘦了3公斤」，自嘲目前剩下46公斤也算是意外的收穫。

柯文哲今天聽聞高嘉瑜瘦三公斤，驚訝地說「她還有體重可以減？她不是本來就很瘦？」又說「她才幾公斤可以瘦三公斤？」

柯文哲表示，上次高嘉瑜跟他去美國舊金山出國考察都很正常，也都跟全程。有媒體反問「所以是郝龍斌的問題嗎？」柯文哲趕緊說「這是你講的，不是我講的，不要陷害我啦！」