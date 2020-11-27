高嘉瑜頻遭圍剿成話題女王 自曝瘦3公斤「真的累了」

民進黨立委高嘉瑜近來爭議不斷，遭國民黨台北市議員游淑慧及王欣儀爆料，指她過去出訪義大利時脫隊狂掃名牌，還買一支勞力士經典潛水表「綠水鬼」。諸多議論令高嘉瑜心情大受影響，自爆已經瘦了3公斤，更寫下「我真的累了」表達情緒。

面臨被指出國脫隊買名牌的說法，高嘉瑜昨在臉書留下哭臉的表情符號，並表示「最近有很多『莫須有』的指控，有一堆蹭聲量的人，進入第二個禮拜，我真的累了」，短短幾字對外回應抒發心情。

而今早高嘉瑜再度發文透露「已經瘦了3公斤」，自嘲目前剩下46公斤也算是意外的收穫，並PO出一箱早餐照片表示「清晨6點議場前，開戰時刻，阜杭豆漿吃了再上」，像是穩定情緒後自我勉勵，準備為今日的美豬議題再上戰場。

日前高嘉瑜因購置房產、意外曝光用了10年的泛黃枕頭等話題，讓當週的政治人物網路聲量翻倍成長，更超越柯文哲、陳時中等人，成為話題女王的她看似聲量提高，但如今卻也因話題不斷而心情大受影響。

高嘉瑜在臉書自嘆「我真的累了」，回應近來引來諸多議論的心情。圖擷自高嘉瑜臉書。