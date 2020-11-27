立院跳過國是論壇 藍營批：民進黨護航蘇貞昌無法無天

行政院長蘇貞昌今挑戰第13次施政報告並備詢，民進黨立委預備強勢清場護航蘇貞昌，頻頻出招，除了日前就在議場前排隊，一早也與國民黨立委在推擠中進場，最後民進黨團更提案今天院會只有確認議事錄就要進行施政報告，沒有慣例的國是論壇，引發國民黨立委不滿。藍委紛紛要求還給在野黨立委權利，「依照議程、國是論壇」。藍委李貴敏說這種護航，民進黨根本無法無天。

民進黨立委莊瑞雄等人則批評，國民黨根本不要總質詢，還說要國是論壇根本邏輯有問題。

除了民進黨團招數百出，蘇貞昌今也較平常提早到20至25分鐘，更取消過往都有的時事訪問默契，下車量完體溫，就在民進黨總召柯建銘、立委吳秉叡、王惠美、劉世芳、莊競程等人護送下進到議場簽到，雙方也互相慰勞辛苦了、加油。