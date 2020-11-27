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突破杯葛拚蘇貞昌施政報告 藍綠立院衝突一觸即發

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突破杯葛拚蘇貞昌施政報告 藍綠立院衝突一觸即發

聯合報 / 記者程平/台北即時報導
在歷經國民黨團12次的杯葛之後，民進黨立委決定今天一蒂要排除議事障礙，讓行政院長蘇貞昌上台報告。藍綠立委一早7點，就在推擠中進入議場，雙方各派員在蘇貞昌預備進行的施政報告的發言台卡位，預計在9點正式開會後，藍綠恐爆發更激烈的衝突。 圖/讀者提供
在歷經國民黨團12次的杯葛之後，民進黨立委決定今天一蒂要排除議事障礙，讓行政院長蘇貞昌上台報告。藍綠立委一早7點，就在推擠中進入議場，雙方各派員在蘇貞昌預備進行的施政報告的發言台卡位，預計在9點正式開會後，藍綠恐爆發更激烈的衝突。 圖/讀者提供

在歷經國民黨團12次的杯葛之後，民進黨立委決定今天一定要排除議事障礙，讓行政院長蘇貞昌上台報告。藍綠立委一早7點，就在推擠中進入議場，雙方各派員在蘇貞昌預備進行施政報告的發言台卡位，在9點正式開會後，藍綠恐爆發更激烈的衝突。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天說，D-day（決戰日）已到，民進黨立委在議場前排班就是展現民進黨團的決心，27日總質詢一定要開始，請國民黨不要逃避總質詢。只不過，由於國民黨要求蘇貞昌道歉等條件，民進黨並沒有正面回應，國民黨立院黨團總召林為洲也表明，今日終須一戰。

7點立院議場大門一開，藍綠立委在推擠中搶進，雙方人馬在蘇貞昌預計報告的發言人卡位，並各自拿出準備好的標語宣誓立場。民進黨團也立刻送入已經準備好的提案，主張今日會以只確認議事錄後，隨即就進行施政報告並備質詢。

國民黨方面則是質疑，竟然為了護航蘇貞昌，連國是論壇都取消，因此將會提出權宜問題，要求院長游錫堃處理。國民黨也認為，原本民進黨提議，院會可以先處理已經累積多達760案的報告事項，國民黨也同意，但今天卻又要跳過報告事項，分明是擔心蘇貞昌在處理報告事項時，必須枯坐5小時。

也由於朝野都各自表明，今天將不惜一切捍衛自己的立場，藍綠再次爆發肢體衝突，恐難以避免。

民進黨 國民黨 柯建銘 林為洲

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