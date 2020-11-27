綠委湯蕙禎：軍事院校教材不合時宜 籲全面檢討

近來兩岸局勢緊張。民進黨立委湯蕙禎表示，台灣早已走過威權時代，但國防部軍事院校教材及課程內容，仍有採用民國66年或更早所出版的教材，充滿黨國思想，應該朝與時俱進方向修正，使職業軍人充分了解為誰而戰、為何而戰，而非是墨守成規的拍攝莒光短片，只是為了消耗及編列預算。

湯蕙禎表示，在國民黨威權時代，因為錯誤的「中國洗腦教育」，以至於台灣人迷失於國族認同，但隨著民主化後的台灣主體教育興起，台灣主體性已日益強化，國軍部分也應該一併跟上腳步。

湯蕙禎說，針對有關軍事院校，教材、課程及師資，應以台灣意識為主體，將所有課程內重新檢討與編輯，並盡量減少大中國思想的教材及內容以免落入中共統戰圈套，呼籲相關單位予以檢討。

湯蕙禎指出，近年來退將在台灣公開場合發表親共言行層出不窮，陸委會也有必要依據目前「兩岸人民關係條例」33之1條落實執行罰則。湯說，該條例自2014年至今從未處罰過，未來該如何落實，將是陸委會積極思考目標。