駐美處爆疫情很訝異 蕭美琴：確診者彼此工作接觸不多

駐美代表處25日新增9名職員確診，本周已有11人確診感染新冠肺炎，駐美代表蕭美琴表示，這11位確診者多數分屬不同組別與業務，辦公區域和業務少有交集，還在確認11位確診者之間的關聯性。

蕭美琴說，對於這樣的確診組合，她很訝異；不能排除在外各自感染的可能性。

蕭美琴表示，目前還在調查確診者之間的關聯性，除了少部分同組職員可能有接觸，多數分屬不同組合與業務，工作與生活的交集都有限，除了內部感染的可能性，也不能排除在外各自感染。

自新冠肺炎爆發至今，駐美處已有12人確診；最早一起案例為上月21日1人確診。駐美處24日宣布有2人感染新冠肺炎後，安排職員接受快篩，25日結果出爐新增9人感染。

蕭美琴26日在臉書發文說明自己正接受隔離觀察，採檢結果為陰性，沒有感染新冠肺炎。

蕭美琴表示，除了她之外，駐美處兩位公使薛美瑜和鄭榮俊的檢測結果也是陰性。

蕭美琴說，她自己在過去2周內與其中幾位確診者有互動，最近的一次是，昨天下午一名職員到辦公室向蕭報告業務，隨後接獲確診報告；當時所有人都有戴口罩，且沒有症狀。

蕭美琴表示，確保職員安全與外交工作不中斷為原則，處理後續事務；另外，除安排工作人員接受快篩，未來還會安排病毒檢測。

駐美處20日在雙橡園舉行記者會，說明台美經濟對話成果，蕭美琴表示，目前沒有出現確診案例。

至於上月21日的確診者，蕭美琴說，該職員已經完全康復，並經過兩次採檢陰性後，恢復分組上班。