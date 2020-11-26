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鄭文燦接任閣揆？楊鎮浯的「步步高升」說透露玄機

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
桃園市今日下午與金門縣召開姊妹縣市交流座談，市長鄭文燦（左）致贈禮品給金門縣長楊鎮浯。記者蔡家蓁／攝影
桃園市今日下午與金門縣召開姊妹縣市交流座談，市長鄭文燦（左）致贈禮品給金門縣長楊鎮浯。記者蔡家蓁／攝影

桃園市長鄭文燦今日率領市政團隊蒞臨金門交流，下午與金門縣召開姊妹縣市交流座談，金門縣長楊鎮浯提出智慧城市、文藝展覽、資源循環及金酒銷售等4項交流議題，桃園市長鄭文燦提出桃園金門日、強化旅遊合作及互設文藝館舍等3項交流議題，兩首長對交流議題均樂觀其成，鄭文燦也允諾會全力協助。

楊鎮浯在致詞時表示，金門與桃園間的淵源很深，金門鄉親在桃園接受到市長很多的照顧，他特別表示感謝，他提及，疫情對各地造成重大衝擊，當時桃園市政府二話不說，支援金門的防疫旅館，桃園是大國門，金門是一個小國門，相信這兩個國門之間，一定有很多可以進一步合作的地方，但也希望透過市長這次來，讓台灣本島的行政體系夥伴，更了解金門所面臨的一些處境，了解金門需要克服的一些挑戰與金門需要的協助，協助金門往後的發展能更順遂。

他話鋒一轉提到，希望藉由鄭市長的「步步高升」，能夠給予金門更多協助，似乎是暗指鄭文燦可能會接任閣揆，引起無限遐想。

鄭文燦則提及，他來到金門，一看到桃園路就覺得很親切，他說，上任的第一年籌備台灣燈會，當時就設置離島燈區，桃園的棒球場每年都會辦金門日活動，邀請金門同鄉會來參加以金門為主題的棒球活動，他重申，這次到訪，是上次金門日時，楊縣長他說，「市長你自已沒帶隊來不行，再不來就會被忘記了」。

鄭文燦暢談這次來金門，到金門大學參與第一屆金門和平學國際學術研討會，在研討會上表示，曾是冷戰第一線的金門從戰地政務到開放，從戰爭走向和平，變得很不一樣；希望兩岸以和平當唯一選項，戰爭非選項，雙方參考國際經驗，積極創造和平條件。

他也提及，當市長以後，剛好在民進黨中常會有一個金廈通水的議題，當時有金門同鄉會就拜託他說：「市長，要幫金門講話」，鄭文燦當時就特別提出，金廈通水是民生問題，民生問題跟政治問題不能混淆，還是要支持金廈通水，後來黨內沒有任何雜音，也做成決議。

鄭文燦說，桃園的金門鄉親加二代有8萬人，所以他每次在表達時，不是講台灣命運共同體，而是要講台澎金馬命運共同體，不要把離島的3個地方放棄。

鄭文燦也肯定楊鎮浯團隊，在疫情減緩的當下，行銷跟品牌活動帶動金門旅遊總共66萬人次，總商機約56億元的產值，小三通因為疫情關門，金門遇到空前未有的困難，金門經濟的一個很重要的支柱是小三通，但是能夠透過國旅把金門撐起來，相當值得鼓勵。他也提及金門的振興券政策與馬山多功能休憩港即將興建等，看得出來有做過功課。

會中雙方交流的議題，包括「希望桃園協助金門縣民卡推廣應用，創造智慧生活與城市治理基礎」、「擴大桃園與金門文化交流，雙方文物及藝術品互借陳展」、「桃園協助建立金門廢棄物燃料化後之去化管道，創造資源循環經濟模式」、「桃園支持以金酒公司產製客製化主題酒作為公務禮品」、「加強舉辦金門日活動」、「推廣金門桃園兩地觀光旅遊」、「雙方互設文化藝文館舍，辦理藝文交流活動」。

桃園市長鄭文燦今日率領市政團隊蒞臨金門交流，下午與金門縣召開姊妹縣市交流座談，會中針對7項交流議題進行討論。記者蔡家蓁／攝影
桃園市長鄭文燦今日率領市政團隊蒞臨金門交流，下午與金門縣召開姊妹縣市交流座談，會中針對7項交流議題進行討論。記者蔡家蓁／攝影
桃園市今日下午與金門縣召開姊妹縣市交流座談，金門縣長楊鎮浯（左）致贈金酒給市長鄭文燦（右）。記者蔡家蓁／攝影
桃園市今日下午與金門縣召開姊妹縣市交流座談，金門縣長楊鎮浯（左）致贈金酒給市長鄭文燦（右）。記者蔡家蓁／攝影

金門 鄭文燦 疫情 楊鎮浯

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