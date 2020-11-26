影／交通部長考普通重機駕照 林佳龍：勉強低空飛過！

交通部長林佳龍今天到中山大學參加「智慧安全共享之電動機車科技論壇」，林曾在臉書甜蜜放閃，指正在努力考普通重型機車駕照。結果我國的交通部長到底考上重機駕照了嗎？林佳龍說靦腆地說：「對！很勉強的低空飛過！」

林佳龍曾說，雖然當兵時有拿到汽車駕照，可以騎50cc小綿羊，但他都沒騎機車，只有騎腳踏車。他在臉書分享：還記得第一次學騎機車時是誰教你的嗎？第一次騎車載人時，後座的那個人又是誰？還貼出去上駕訓班練習的照片，並表示邀要請太太當他考到駕照後，第一個後座乘客。

林佳龍今天在論壇致詞時，說自己終於取得了普通重型機車駕照。因為林在練習時，「直線15公尺7秒」這關老是沒過，媒體追問考駕照是一次就過嗎？林笑著說：「對！很勉強的低空飛過！」

雖然林佳龍承諾過拿到機車駕照，後座第一個要載太太，但直到如今，「有答應她，但還沒有載啦！」

拿到駕照的林佳龍，最多只去繞過101，是很多車友一起。他說，「大家在城市裡移動，也是一種風景。」