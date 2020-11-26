公共衛生師國考明年首辦 7月報名11月考試

考試院表示，考試院會今天通過「專門職業及技術人員高等考試公共衛生師考試規則」草案，預計明年7月受理考試報名，11月舉辦首次專技人員高考公共衛生師考試。

考試院發布新聞稿表示，公共衛生師考試的應試科目包括衛生法規及倫理、生物統計學、流行病學、衛生行政與管理、環境與職業衛生、健康社會行為學等6科目，試題題型將採申論式與測驗式的混合式試題，以應試科目總平均成績滿60分為考試及格。

考選部表示，公共衛生師法於6月3日公布，蔡英文總統曾表示這是亞洲第一，公共衛生師將會在促進國人健康的陣容以及在台灣防疫國家隊中更為亮眼，考選部將積極展開建置公共衛生專業領域典試委員人才資料庫，規劃舉辦首次公共衛生師考試。

考試院表示，考試院長黃榮村表示，全球面臨新冠肺炎疫情威脅甚鉅，台灣不只在防疫方面超前部署，更是亞洲第一個完成公共衛生師立法的國家，公共衛生師攸關公共利益及民眾生命安全，尤其後疫情時代需要更多公衛專業人員投入，考試院理當肩負起給予國家考試資格的任務，以保障民眾健康福祉。