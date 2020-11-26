高嘉瑜說陽台算室內坪數 內政部打臉：嚴重誤會

民進黨立委高嘉瑜今天表示買房時陽台算室內坪數，內政部回應，這是嚴重誤會，陽台是附屬建物，不在主建物面積之內。

高嘉瑜今天在立法院質詢時繼續提倡實坪制，表示買房「陽台算室內坪數」，以及住宅高公設比已出現灌水現象，但2009年監察院已糾正內政部放任房屋公設虛坪，讓建築法規不斷放寬不計入容積項目，讓建商免計容積後，還拿來做公設要強迫消費者買單，很不公平。

內政部發布新聞稿表示，依照規定建物的登記面積包含主建物、附屬建物及公共設施面積，陽台是屬附屬建物，不在主建物（室內）面積之內，有關主建物、附屬建物、公共設施的項目內容及面積，在登記簿中均有詳細登載，內政部並已配合修正預售屋及成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項，明確規範建商於交易時應詳細揭露主建物、附屬建物、公共設施及停車位面積，讓民眾能完整知悉。

內政部表示，對於監察院糾正事項，內政部也已完成修正地籍測量實施規則，屋簷雨遮不再辦理測量登記。

至於民眾關心建物的公設比例偏高情形，內政部表示，目前正討論檢討相關規定，希望公共設施設計配置的項目及面積能更為合理，並符合目前實際居住需求。

內政部表示，民眾權益保障是內政部持續努力的方向，民眾買房除了主建物外，附屬建物及公共設施也是日常實際使用空間，與居住品質相關，為讓民眾瞭解其設施內容、範圍及便於日常管理，因此仍有維持登記必要。