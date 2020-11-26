林佳龍Line對話曝光！綠委批：宣傳假政績只想大位

民進黨立委楊曜今天表示，今天收到友人的line群組截圖，內容是交通部長林佳龍在特定群組中大吐苦水，認為自己做很多政績，交通部同仁還被指責。但楊曜批評，林佳龍所列舉出的，全部都是假政績，沒有一項是真的，堪稱謊話連篇，根本一心只想著大位，看澎湖人少沒有選票好欺負，就不放在眼裡。

楊曜說，10月17、18日連續兩天，澎湖居民來台就醫、洽公卻苦無機位回家，自己為了鄉親回家的事情不斷呼喊林佳龍，期盼喚醒對離島的重視，但林沒有回應離島居民回家之路的艱辛，反倒是在各群組廣發假政績、假訊息，說著自己為澎湖努力好多好多，對於如何解決鄉親的民生需求卻隻字未提。

楊曜指出，林佳龍所稱的政績包括「機位有規劃ABC疏運方案」，但事實是疏運方案行之有年，規畫與林佳龍毫無關係，也未見林佳龍任內落實執行；林佳龍提及「全額補助新建新澎湖輪（新船為台澎輪）」，但事實為全額補助是時任行政院長江宜樺核定，現任行政院長蘇貞昌加碼到28億，與林佳龍亳無關係。

楊曜表示，林佳龍還說「離島旅遊加碼補助」、「爭取新辦燈光節」，但事實是離島加碼補助政策決定與燈光節第一屆開辦之初，林根本還在當台中市長；而「遷移澎防部，推動新澎湖灣港市開發計畫」，事實是新營區未建，舊營區未遷，所謂港市計畫只是紙上大餅；「開發金龍頭碼案」也是馬政府時期辦理遷移，時任交通部長葉匡辦理BOT招商，至今仍無下文。

楊曜說，離譜的是林佳龍還提到「擴大花火節辦理」政績，但這完全是地方政府主導負責的活動，連縣府主辦的活動都要收割，質疑是否是講到沒有其他東西可以講了。