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開放公務員雙方同時申請育嬰留停 最快明年初完成修訂

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
銓敘部擬透過修訂相關規定，提高公務員生育意願，圖為考試院大門。本報資料照片
銓敘部擬透過修訂相關規定，提高公務員生育意願，圖為考試院大門。本報資料照片

銓敘部長周志宏今天表示，銓敘部擬透過修訂相關規定，讓公務人員有更友善的育兒環境，生養第三胎者增加7天家庭照顧假，而若雙方都願意請育嬰假，開放雙方都可以申請育嬰留職停薪，育嬰留停期間也開放暫停繳納退撫基金提撥費用，在復職後3年內繳交，預計最快明年初可完成修訂相關辦法或規則，至於軍和教則是後續送行政院討論納入。

銓敘部表示，為了鼓勵公務人員生育，並營造友善生養環境，銓敘部今天在考試院會中提報「營造公務人員生養友善職場環境之配套人事措施研議情形」，就如何建立更友善的公務人員生兒育女職場環境提出政策方向。

周志宏表示，目前公務員的7天家庭照顧假併事假計算，請超過會扣薪，將透過研修公務人員請假規則，生第三胎者額外再給7天家庭照顧假，這7天不會併入事假計算，不論配偶就業與否、照顧對象都適用，希望讓公務人員更有彈性照顧小孩。

周志宏說，請育嬰假原本是只有本人或配偶其中一人可以申請，後來放寬若生養雙胞胎、多胞胎等雙方可以都請育嬰假，新配套則是若有照顧意願，可開放雙方都申請育嬰留職停薪，而因應有些人會有隔代教養的特殊狀況，也開放有照顧孫子女需求者也可以申請育嬰留職停薪。

周志宏說，公務人員育嬰留職停薪期間除了公保給付外並沒有其他收入，若要保留年資合併計算，現行規定為必須繳納全額退撫基金提撥費用，未來希望能開放在留停期間暫停繳納，復職後3年內以分期或一次繳納，這樣除了可以維持年資，也不會沒俸給又增加負擔。

周志宏說，根據前年申請育嬰留職停薪人數估算，所減少收益孳息大約1045萬元，減少的部分將以各政府單位編列預算去補足，退撫基金收益不會減少太多，相關措施最主要希望提高生育意願，放寬可讓現有制度變得更方便、彈性，也不會大幅度增加財政支出。

至於和私人企業的差異，周志宏說，當然會擔心跟私部門差距過大的問題，但公部門畢竟是最大雇主，應該起示範作用，給公務員更好的福利，鼓勵生育，也用政策方向引導各類人員主管機關修法。

考試院長黃榮村在院會中表示，請銓敘部逐步完善與少子女化議題有關的人事相關規定，以建構公務人員生養友善職場環境，至於如何有效降低少子女化所帶來的衝擊，請銓敘部持續檢視相關規定，並積極與各類人員主管機關橫向聯繫，增加公務人員生育意願。

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