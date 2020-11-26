葉慶元再爆：高嘉瑜不只脫隊買包 還叫公務員幫她提包

民進黨立委高嘉瑜日前被爆有兩棟房，她出面澄清自己吃過期食品、不買名牌。不過遭國民黨議員游淑慧爆料，指高嘉瑜隨郝龍斌市府團隊2011年赴義大利考察時，脫隊狂掃名牌包包。當年在台北市政府兼任國際事務委員會執行長的國民黨考紀會主委葉慶元在臉書表示，他隨同郝去羅馬訪問，本來排定了要去拜訪羅馬省省長，議員也都要陪同，但高嘉瑜卻跑去購物，還叫秘書處同仁幫她提包包。

葉慶元表示，高嘉瑜為了購物，拒絕參與相關的拜會，還要求秘書處的同仁陪她去逛街，幫她提包包。葉回憶，他們拜會結束之後，高嘉瑜還沒買完，一行人人還得等她購物回。等到高姍姍來遲，只見市府的同仁跟在她身後，右手四大袋、左手三大袋，「高議員根本是把公務員當成自己的小弟來使喚」。

葉慶元說，這個情節當時讓他非常傻眼，有沒有這麼誇張的政治人物？拿著政府的公費出國訪問，卻拒絕參加相關的拜會行程，反而是以自己的購物行程優先，有這麼誇張的人嗎？