高嘉瑜當年出國考察缺席照曝光！游淑慧：我一直協調人陪她逛街

國民黨議員游淑慧昨在政論節目爆料立委高嘉瑜2011年隨郝龍斌市府團隊出國考察狂掃名牌貨，買到脫隊還得派隨行的公務員幫她提戰利品。高嘉瑜今反擊，還意有所指批評游淑慧從頭到尾都在照顧前市長郝龍斌。游淑慧下午受訪說，她聽了滿難過的，她當時一直照顧高嘉瑜，協調市府人員陪她逛街，「我當時是市府小小公務員，不記得我沒有關係。」

對於被指為了選舉蹭熱度？游淑慧說，若她說2024她還是支持前立委李彥秀，現在是不是什麼話都可以說？不要什麼都說成是政治操作、黨內追殺，她反問高嘉瑜，有沒有做、有沒有演，這才最重要，對待選民要真誠、真實一點，演太大，人家會覺得很奇怪。

游淑慧還出示照片，當年訪問團拜會羅馬省長，外館很重視，當時外館很慎重，但獨缺高嘉瑜，那天高說要自己走一走，市府還指派公務員陪她逛街保護她。游淑慧說，高歷次海外採購經驗，議會同事都有看過，這種事沒辦法捕風捉影，沒辦法轉風向。