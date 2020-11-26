赴歐考察連環爆／王欣儀：高嘉瑜吃我兒子零食 還買勞力士表「綠水鬼」

民進黨立委高嘉瑜繼買房爭議，再遭國民黨議員游淑慧爆料，郝龍斌市府團隊赴義大利考察時，她目睹時任議員的高嘉瑜，不但脫隊狂掃名牌貨，還多到必須北市府公務員幫忙。下午市議員王欣儀也加碼爆料，高嘉瑜2011年隨北市議會出訪歐洲，買了一只勞力士經典潛水表「綠水鬼」。

王欣儀還說，當時自己的兒子隨行參訪，因歐洲當地食物生冷，拉車時間長，兒子只能吃些零食果腹，但搭遊覽車時，兒子睡覺，她發現高嘉瑜怎麼在吃她兒子的零食，沒想到高嘉瑜竟說，東西掉在地上，誰撿到就是誰的。對照高說吃「過期食品」，他覺得高嘉瑜是連小朋友的食物都要搶 。

王欣儀回憶，2011年隨市議會出訪歐洲，由前議長吳碧珠帶隊，這幾天和其他議員閒聊過往的事，她記得高嘉瑜去歐洲有買一支「綠水鬼」勞力士表，這件事前議員黃平洋也有印象。

王欣儀表示，高買了後，大家都好奇，什麼是「綠水鬼」？ 都想看。至於「綠水鬼」的市價，價格每年都會漲，且印象中，她要買還有詢問導遊要去哪買。