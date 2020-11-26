行政院：蘇貞昌非常有誠意報告 盼國民黨別再阻擋議事

為了萊豬議題，國民黨團已數度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告與總質詢。行政院今表示，院長蘇貞昌非常有誠意報告，希望國民黨不要再阻擋議事。

行政院秘書長兼發言人李孟諺今表示，美豬議題國民黨團一直阻擋蘇貞昌到立法院的施政報告與總質詢，但蘇貞昌希望國民黨經過協商後能順利讓議事進行，讓國人知道政府施政，與相關處置，讓民眾可以放心，不要阻擋國人知的權利。

李孟諺說，蘇貞昌赴立院報告時會述明萊豬政策決策過程、過往主張等等，都有一套邏輯與相關原則，並非外界所講的有前後不一致的情形，而這些在施政報告跟備詢都會明確說明，也會委婉表達決策過程，蘇貞昌非常有誠意報告，希望國民黨不要再阻擋議事。

至於國民黨立委洪孟楷質疑政院的相關圖卡宣傳，僅供蘇貞昌一人使用。李孟諺則解釋，行政院所做的政策的宣導、假訊息澄清的圖卡或是相關資訊，除了在蘇貞昌個人臉書呈現，其實也有提供給相關部會的臉書或Line都有呈現，在官方管道當中很多圖卡都有被使用，也提供給立委或是其他有需要對選民服務的對象，讓他們對可以提供給選民服務群組，也第一時間澄清假訊息，這些其實大量被用在公部門公益用途上，沒有為個人服務。