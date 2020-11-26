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蔡英文的對外講話 盧秀燕極不認同

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導

總統蔡英文才發表萊豬進口有益於台美經濟議題合作的講話，卻遭台中市長盧秀燕在市議會大力打臉。盧秀燕26日在接受無黨籍議員陳廷秀質詢時說，原以為中央開放萊豬將有益於美國協助台灣加入RCEP等國際經貿組織，如今川普政府將下台，這種押注在單一政府的作法真是「賠了夫人又折兵」！

蔡英文前一日對外說明，台美經濟議題合作因開放萊豬而有所深化，且延長了5年的合作備忘錄MOU；但盧秀燕對此深不以為然，認為蔡政府開放美國萊豬進口讓國人誤以為美國會給予台灣加入經貿組織的協助，但竟連美政府都退出WHO。這是盧對於開放萊豬卻無助於台灣加入國際組織，首次講了「重話」。

雖然日前也有藍營議員李中針對台灣未能加入RCEP將影響台灣經濟及台中產業發展提出質詢，但盧僅表示會建議中央，未來可一對一與不同國家進行雙邊經貿談判。

盧秀燕表示，蔡政府將台灣加入國際經濟組織寄望於單一國家、應該說是單一國家的一個政府，不但未有助於台灣加入RCEP，且開放萊豬恐提高國人的健康風險，這樣的政策，根本是「賠了夫人又折兵」。她憂心，如今RCEP已成型，台灣明、後年的經濟恐將受到「重創」。

她強調，其台中的傳統製造業、如機械業等中小企業眾多，台灣被排除在RCEP之外，產品輸出的闗稅高、必將因價格競爭力下降而受到衝擊，她極為擔心明、後年台中產業經濟受打擊。盧秀燕表示，她這是「苦口婆心」，希望中央的政策能更實際，能真正有益於民生經濟。

她認為，蔡政府應與拜登政府溝通對台灣人民更有利的政策。提出質言詢的陳廷秀也同意盧秀燕所言表示，台灣有如瑞士一樣的小國，政策上應該維持平衡，與人為善，不要刻意傾斜一方、挑起不必要的對立；最後而落得一場空。

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盧秀燕 萊豬

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