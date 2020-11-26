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蘇貞昌拍板進口豬肉五大管理原則 查廠前不得進口

政院5原則管理來豬進口 國民黨團：仍未落實源頭管理

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
蔡政府將開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，行政院長蘇貞昌今裁示，赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等萊豬進口5原則回應質疑。但國民黨團書記長林奕華批評，措施仍迴避肉品是否含萊劑標示，未落實源頭管理。記者周志豪／攝影
蔡政府將開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，行政院長蘇貞昌今裁示，赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等萊豬進口5原則回應質疑。但國民黨團書記長林奕華批評，措施仍迴避肉品是否含萊劑標示，未落實源頭管理。記者周志豪／攝影

蔡政府將開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，行政院長蘇貞昌今裁示，赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等萊豬進口5原則回應質疑。但國民黨團書記長林奕華批評，措施仍迴避肉品是否含萊劑標示，未落實源頭管理。

林奕華舉例，像是政院新公布的查廠措施，規定對未曾進口來台的美豬肉品廠，需經我方赴美查廠後才可進口，那已經開放進口未含萊劑美豬的舊廠，若未來增加進口含萊劑豬或增加進內臟，行政院要不要查這個舊廠？

林奕華表示，目前進口美豬的養殖場或屠宰場都不含萊劑，若這些廠也有出產含萊劑的美豬，因為豬肉飼養方式與處理過程已經不一樣，未來要新增進口就應該再去查廠，不能只查新開放進口的廠，因為大家在乎的是「萊豬進來的廠」。

林奕華質疑，若只查新廠、不查舊廠，那就可能出現已進口美豬到台灣的舊廠，未查廠完成就輸出萊豬來台的風險。

林奕華也點名，新增貨號也是一樣，大家要的不是貨號分多細，而是能否區分有無含萊劑，但政院新增貨號的作法，只是把內臟獨立增列雜碎，分的細OK，但一樣沒區分是否含萊劑，要落實源頭管理，含萊劑與沒有含萊劑應有不同貨號。

林奕華說，行政院清楚標示的做法也有一樣問題，還是只強調豬肉是否為國產，或僅標示生產地，但大家要的也是標註是否含萊劑。

林奕華批評，行政院今天推出的5原則，除了查廠部分，很多說法都只是再包裝，標題聽起來都很好聽，會讓大家混淆，以為都照著民眾的想法做到，但是實際上都不符合民眾期待，大部分內容其實沒有新意。

林奕華說，過去開放美牛的三管五卡措施，最重要的就是要管源頭，就是要管有沒有含萊劑，行政院今天公布的措施，看起來有很多三管五卡內容進來，但與民眾實際期盼的又有點不太一樣，蔡政府的管理還是沒有去標示區分是否含萊劑。

林奕華指出，政院的做法，唯一把關的就是進口肉品是否含萊劑超標，而且標準還是0.01ppm，而不是ppb；以後進口肉品就只分豬肉貨號，且不管有沒有萊劑都同一個貨號，只是有沒有超標問題，這跟民眾要的「管源頭」不同。

美豬 美牛

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