影／易遊網跨境傳輸洩個資？ 董座澄清：絕無洩漏

經濟民主連合今天上午聯合立委陳柏惟、市議員苗博雅等人在立院舉行記者會，指出台灣最大網路旅行社「易遊網」的實質控制人是中國「攜程網」，經民連呼籲政府，當旅行社業務大量收集消費者個人資料時，必須注意中資旅行社跨境傳輸消費者個資的風險。

台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，中國的個人資料保護法令尚不健全，「港版國安法」清楚揭示，倘若旅行社機構沒有妥善迴避中國影響力的相關風險，中國政府有充足的行政手段要求境內或境外受中國控制的商務機構，以國安理由配合提供台灣民眾個資。

不過，當記者會開到一半時，原本低調到場，坐在台下的易遊網董事長陳甫彥突然發聲，拿起麥克風發言，澄清外界的指控。