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影／易遊網跨境傳輸洩個資？ 董座澄清：絕無洩漏
經濟民主連合今天上午聯合立委陳柏惟、市議員苗博雅等人在立院舉行記者會，指出台灣最大網路旅行社「易遊網」的實質控制人是中國「攜程網」，經民連呼籲政府，當旅行社業務大量收集消費者個人資料時，必須注意中資旅行社跨境傳輸消費者個資的風險。
台灣公民陣線秘書長江旻諺表示，中國的個人資料保護法令尚不健全，「港版國安法」清楚揭示，倘若旅行社機構沒有妥善迴避中國影響力的相關風險，中國政府有充足的行政手段要求境內或境外受中國控制的商務機構，以國安理由配合提供台灣民眾個資。
不過，當記者會開到一半時，原本低調到場，坐在台下的易遊網董事長陳甫彥突然發聲，拿起麥克風發言，澄清外界的指控。
陳甫彥表示，個資是非常重要的問題，他歡迎大家更深入一同檢討如何保護個資，他同時也否認易遊網個資會傳遞到大陸去，強調易遊網所有旅客的個資絕對會受到保護，不可能洩漏的風險，他是公司的負責人，願意承擔所有的責任。
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