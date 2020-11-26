行政院：華航相關塗裝還沒有定稿

近日有國外航空迷拍到華航最新塗裝，不僅將CHINA AIRLINES字樣移到機尾，字體也同步縮小。行政院今則表示，相關塗裝還沒有定稿，目前曝光的圖案只是更改的過程。

立法院今年7月通過華航、護照的正名公決案，要求提升台灣辨識度，但行政院一直尚未公布相關調整，反倒先被國外航空迷曝光。

行政院祕書長兼發言人李孟諺今在院會後記者會解釋，華航塗裝調整係因在今年疫情期間，我國援外的口罩是委託華航運送，但是拍照起來，華航的英文讓國外的朋友以為是中國捐贈的口罩，因此國內民眾反映華航機身塗裝應該要調整，讓台灣意象凸顯。

李孟諺說，目前華航曝光的樣式還沒有定稿，那只是更改的過程，更改塗裝也只是希望華航代表台灣意象，讓世界對台灣有更多的了解。