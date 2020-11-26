反擊歐洲考察掃名牌 高嘉瑜：游淑慧應都在照顧郝龍斌

民進黨立委高嘉瑜近來風波不斷。國民黨台北市議員游淑慧昨天在爆料，自稱平時省吃儉用的高嘉瑜，卻趁著公務考察到義大利時，脫隊狂掃名牌貨。高嘉瑜今天受訪時回應，當時游淑慧是時任台北市長郝龍斌的秘書，應該是忙著照顧郝龍斌，沒有心情注意其他事才對；自己當時是第一次去義大利，買一個名牌包送家人是合理的。

高嘉瑜表示，那是到義大利考察是發生在10年前，當時同行都是國民黨市議員，自己怎麼可能在藍營眼皮底下做這些事，且自己平時穿著確實沒有太過華麗，如此指控有些無聊；不過既然身為公眾人物就是要接受各種質疑，自己會繼續做好自己該做的事，像今天財委會中，就針對高公設比等房市問題進行質詢，要求內政部要重視相關問題。 民進黨立委高嘉瑜。圖／本報系資料照