政院458筆資料僅2張哏圖有爭議？李德維：有這麼湊巧的事？

行政院爆發哏圖爭議，引發在野黨不滿。在國民黨立委李德維要求下，政院彙整近兩年製作圖文昨送至立院。但李發現，總計458筆資料中，除曾引發爭議的兩張負面攻擊在野黨哏圖外，其他都是各部會政令宣導內容，質疑資料避重就輕。

李德維表示，政院提供的圖檔資料中，不乏各部會各自的政令宣導圖檔或網頁，如果這一部份真的也是由政院小編「中央廚房製作」，那代表相關部會的網路經營預算形同虛設，他將逐一部會提出刪除網路經營預算動議，為政府公帑把關。

李德維也質疑，人家都是夜路走多了才會遇到鬼，但行政院卻做了兩張爭議哏圖就被抓到，有這麼湊巧的事情嗎？政院提供這樣的資料，不是虛應故事，就是有刻意隱瞞的問題，政院必須要再解釋清楚，不要呼弄立法院。