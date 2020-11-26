屢批蘇揆遭網路攻擊 王世堅：要罵來罵！不要派太監汙辱我

台北市議員王世堅自從蔡政府三倍券政策後，多次批判行政院長蘇貞昌，引發黨內同志批評；日前行政院牛肉麵風波時，更質疑何時最高行政機構用「網軍圖治國，實在可恥」，還說重話，若蘇貞昌這麼沒出息要豢養網軍，利用網軍主導風向，那就下台。之後王世堅在網路上屢遭攻擊，他昨天在網路節目怒嗆：「要罵就來罵，不要派一些太監來，汙辱我們這些民主老輩」。

行政院長蘇貞昌宣布刺激消費的振興券措施，定名為「三倍券」後，王世堅曾批評「我最近不懂，我不瞭解那一個才是蘇貞昌，就是說過去我們認識的那個謙卑愛民、領袖群倫的那個蘇貞昌才是真的蘇貞昌，還是今天這個權力傲慢、剛愎自用的蘇貞昌，才是真的蘇貞昌，我已經搞混了。」

行政院發言人丁怡銘扯牛肉麵冠軍用萊牛，院長蘇貞昌稱「歪樓」波及店家，這的確很不應該；王世堅也怒批蘇貞昌應針對柯文哲的質疑好好解釋清楚，但卻不光明磊落在院會談，選擇在人家轉頭離去後放任發言人動用國家資源去對付一家無辜的牛肉麵店，哪位國民看到不會憤慨？根本就是典型地用大砲打小鳥，牛肉麵店再怎麼小都是國家的主人、都是政院的主人，結果政院反客為主反噬國家主人，為了護航美豬犧牲小小店家。

王世堅當時還痛批「更可惡的是丁怡銘拿來修理柯文哲的圖竟是網軍梗圖，網軍現在的風向就是『都吃萊牛了，再吃點萊豬有什麼關係』？結果抓牛打豬變成提油救火，相當可惡，曾幾何時最高行政機構竟用網軍圖治國，實在可恥！若蘇貞昌這麼沒出息要豢養網軍，利用網軍主導風向那就下台，我們民進黨沒這麼衰小的啦，竟用網軍，可惡」！

但對於批判蘇貞昌遭到網路攻擊針對，王世堅昨天（25日）在《94要客訴》節目上說他從黨外、最早的時候，現在跟他一樣在的老前輩都可以見證，王世堅是一個怎麼樣的人；結果他稍微對蘇貞昌批評了一下，針砭都講實質的東西，口吻、方式也都合理，把他罵成這樣。他知道這就是多元社會的可愛，但他反對的是，兩個禮拜前發生的小編事件，曾幾何時，怎麼有人「罷黜百官、獨尊小編，國家不該小編治國」。

王世堅說國民黨的數位豬葛，就在那邊養小編、養網軍，柯文哲就是第一個用網軍，他不多幫自己辯解，他只想指出，6年前他就揭發台北市長柯文哲的真面目；他認為自己的過人之處就是很會看人，不會胡言亂語，要罵就來罵，但背後策動這些的人要搞清楚一點，有這些資源，要派就派一些像樣的，「不要派一些太監來，不要汙辱我們這些民主老輩。」

王世堅也稱讚同樣將炮口對內而被民進黨視為異類的高嘉瑜，在擔任議員期間就相當認真，問政都花很多時間準備，很年輕但令人刮目相看；高也走出自己的一條選舉方式，像是選立委辦演唱會，跟傳統的選舉方式不一樣，算是滿另類的。王透露高曾邀請他去伴奏小提琴，所以現在不太敢評論這件事，在伴奏後也就「封琴」了；他怕如果有沒有講對的地方，高會唱歌給他聽，這是一種「處罰」。

外界猜測高嘉瑜積極表現是因為想參選2022北市長選舉，有網友也點名經常砲轟中央的王世堅也可以參選。王世堅表示，對政治完全沒有企圖心，參與政治是因為家族過去受過政治迫害，想要為過去的歷史畫下完美句點。