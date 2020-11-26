國民黨公布最新民調 政黨支持度藍綠差距不到5個百分點

國民黨智庫今天公布最新民調，在政黨支持度方面，國民黨與民進黨出現差距不到5個百分點的調查結果，國民黨支持度為20%，民進黨支持度為24.7%；不過，在泛藍、泛綠支持者方面，泛綠仍有32.5%，泛藍僅21.0%，顯示支持者仍以泛綠偏多。

不過比對台灣民意基金會日前所公布的民調，民進黨的支持度雖然下滑，但仍有31.9%，國民黨則為21.2%，藍綠支持度仍有10.7%差距，與國民黨智庫的調查相差5%。

其他政黨支持度方面，台灣民眾黨10.4%、時代力量6%、台灣基進黨1.5%、親民黨0.3%、綠黨0.3%、新黨0%，中立及無反應36.1%。

國民黨智庫副執行長黃心華表示，對照上個月藍綠的政黨支持度民調來看，國民黨落後民進黨超過6%，這次縮短為4.1%。但他也提醒，該民調是在秋鬥遊行之前調查，而其中在年輕族群（20到29歲）年齡支持者方面，國民黨有14.3%，民進黨19%，相差僅6%。

黃心華說，6月份藍綠政黨支持度相差19.2%，但這半年來縮小到4.1%，對國民黨來說是非常明顯的進步，而且在各年齡層支持度都是普遍回升，尤其在20至29歲的方面增加了126%，而民進黨這半年來下降最多的在於年輕族群，共下降了49%。

本次民調執行時間為17日至19日，以電話訪問方式調查，樣本為1078個，隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，其最大誤差應不超過±2.98個百分點。