高嘉瑜被爆歐洲考察脫隊狂掃名牌貨 量多到要公務員幫分提

民進黨立委高嘉瑜先前自稱買不起房，卻被爆出名下有兩間房產而惹出爭議；而後她澄清自己省吃儉用，常吃過期食品才能存錢理財。北市議員游淑慧批不要塑造形象過頭，還爆料高曾去歐洲大掃名牌，數量多到得靠同行公務員幫忙帶。

台北市議員游淑慧在臉書寫道，高嘉瑜先前批評前高雄市長韓國瑜的「庶民總統」破功，這是雙標的極致，高自稱吃過期食品和不買名牌，但她曾目擊高嘉瑜在歐洲狂掃名牌貨。

游淑慧接受政論節目《新聞大白話》訪問證實，民國100年高嘉瑜隨北市府團隊到義大利做市政考察時，時常脫隊跑去買名牌貨，游當時身為公務員也不敢阻擋，而且羅馬治安不太好，必須派一個公務員陪同。

高嘉瑜表示歐洲名牌跟台灣價差很大，所以在當地買比較划算，游笑稱當時看到高在瞎拼的「熱情澎湃」，為義大利經濟做出巨大貢獻。但當時有購物額度限制和課稅的問題，所以公務員們還要分著幫她提採購的戰利品。

游淑慧指出政治人物想要展現樸實無華的形象無可厚非，但不要太過頭假掰，游淑慧自稱在北市議會裡被認為很省，還會被說小氣、錢嫂，但都不至於吃過期食品，所以奉勸高嘉瑜可以再真實一點，過於塑造的模樣也很難稱得久。

該節目還揭露，高嘉瑜出國手拿價值8萬元的名牌行李箱，身穿4萬元的法國精品羽絨衣，似乎打臉自己不買名牌的宣言。