肯定蘇內閣表現 鄭運鵬：否則護送他接受質詢幹嘛？

空轉多時的立法院院會有了變化，昨天下午民進黨團開始排班守議場，為明天院會排除杯葛障礙備戰。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，執政難免有風波，就像股市高點總有點回檔，就趁機打底再上攻，讓蘇內閣繼續打拚到2024蔡英文總統任期結束，這才是穩定執政的正道正辦，民進黨團將護送蘇貞昌上台進行質詢，為這個目標一起努力。

鄭運鵬說，護送蘇貞昌上台這個目的想來有點好笑，因為此舉形同「羊入虎口」，要讓內閣接受總質詢。

鄭運鵬指出，近期開始有不斷有一些奇怪的聲音，包括要換行政院長、要內閣改組；但即使不談蘇貞昌從2018上任後力挽狂瀾的施政表現，以現在的局勢，如果蘇的施政表現不佳，民進黨團還做傻事排隊三天為了送羊入虎口，讓國民黨質詢幹嘛。

鄭運鵬表示，蘇內閣各方民調還維持五成以上的施政滿意度，是近20年來僅見的高民意閣揆，因為做太好而要內閣改組，這講不通。

鄭運鵬說，近期的雜音並不是來自貪汙舞弊的弊端，有可能是美豬議題的長期消耗、中天撤照的泛藍集結，或是疫情累積的各方壓力，不管什麼目的理由，就當作這段期間執政犯了錯誤，以打掉重練的心態來自我檢討。