快訊

康友炒股案 立委吳怡玎之父涉違反證交法300萬元交保

「CHINA」變超小…華航新塗裝拍板？ 交通部長林佳龍回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肯定蘇內閣表現 鄭運鵬：否則護送他接受質詢幹嘛？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團幹事長鄭運鵬。圖／本報系資料照
民進黨團幹事長鄭運鵬。圖／本報系資料照

空轉多時的立法院院會有了變化，昨天下午民進黨團開始排班守議場，為明天院會排除杯葛障礙備戰。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，執政難免有風波，就像股市高點總有點回檔，就趁機打底再上攻，讓蘇內閣繼續打拚到2024蔡英文總統任期結束，這才是穩定執政的正道正辦，民進黨團將護送蘇貞昌上台進行質詢，為這個目標一起努力。

鄭運鵬說，護送蘇貞昌上台這個目的想來有點好笑，因為此舉形同「羊入虎口」，要讓內閣接受總質詢。

鄭運鵬指出，近期開始有不斷有一些奇怪的聲音，包括要換行政院長、要內閣改組；但即使不談蘇貞昌從2018上任後力挽狂瀾的施政表現，以現在的局勢，如果蘇的施政表現不佳，民進黨團還做傻事排隊三天為了送羊入虎口，讓國民黨質詢幹嘛。

鄭運鵬表示，蘇內閣各方民調還維持五成以上的施政滿意度，是近20年來僅見的高民意閣揆，因為做太好而要內閣改組，這講不通。

鄭運鵬說，近期的雜音並不是來自貪汙舞弊的弊端，有可能是美豬議題的長期消耗、中天撤照的泛藍集結，或是疫情累積的各方壓力，不管什麼目的理由，就當作這段期間執政犯了錯誤，以打掉重練的心態來自我檢討。

鄭運鵬 內閣 民進黨

延伸閱讀

挺蘇內閣繼續衝 蔡總統：沒改組規畫

影／綠委反攻 排班輪值讓蘇揆週五報告

提前占住議場門口 柯建銘：蘇貞昌周五一定上台！

出席國家永續發展獎頒獎 蘇貞昌笑容滿面

相關新聞

高嘉瑜被爆歐洲考察脫隊狂掃名牌貨 量多到要公務員幫分提

民進黨立委高嘉瑜先前自稱買不起房，卻被爆出名下有兩間房產而惹出爭議；而後她澄清自己省吃儉用，常吃過期食品才能存錢理財。北市議員游淑慧批不要塑造形象過頭，還爆料高曾去歐洲大掃名牌，數量多到得靠同行公務員幫忙帶。

民眾對蔡英文沒信心？孫大千列出她不願面對的六大真相

近日萊豬事件以及中天換照風波引發爭議，前立委孫大千在臉書列出蔡英文總統不願面對的六個真相，強調台灣民眾不是對台灣沒信心，...

肯定蘇內閣表現 鄭運鵬：否則護送他接受質詢幹嘛？

空轉多時的立法院院會有了變化，昨天下午民進黨團開始排班守議場，為明天院會排除杯葛障礙備戰。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，執政...

【總編開箱】新喬王橫空出世 陳耀祥示範什麼是「獨立」機關

台灣政壇上的「喬王」不少，像是前立委廖福本、立院前院長王金平、現任立委柯建銘，都是政壇上赫赫有名的「喬王」。他們並不認為「喬王」是負面之詞，因為這是他們在政壇打滾的哲學。據傳過去廖福本服務選民收費都有公定價，「紅包本」之名在地方傳遍四方，這些政壇人物將「喬」事公開化，社會觀感如何是另一回事，至少他們表現得坦蕩蕩。如今政壇出現了新「喬王」，還是非典型政治人物，橫空出世令人側目。

挺蘇內閣繼續衝 蔡總統：沒改組規畫

蔡英文總統昨天在民進黨中央黨部說明美豬開放政策，主動破除內閣改組傳言。蔡總統表示，她知道社會有不同意見，但這是任何政黨執...

蔡總統力挺蘇揆 內閣無改組計畫

蔡總統昨（25）日明確表示「目前沒有內閣改組計畫」。她強調很感謝蘇揆帶領的內閣團隊，守住非洲豬瘟、守住疫情，表示「未來挑...

浪費公帑？ 美環保署長取消訪台

彭博資訊報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）取消十二月訪問台灣的計畫。這項訪問行程最早遭紐約時報披露，...

觀察站／52台會給誰？挺公廣流言飛 NCC其實只是棋子？

中天新聞台確定下架後，近期最熱門議題就是「五二台到底會給誰？」國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥公開呼籲「給公廣集團...

喬52台府方意見？ NCC否認

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）日前決議中天新聞台不予續照，外傳總統府有意協調系統台，讓中天新聞台空出的五十二台由華視進駐。...

政院新傳業務砸錢 明年編4858萬元

立法院昨審查中央政府預算，根據行政院資料，政院本部去年度政策宣導廣告執行經費將近一四○○萬元，涵蓋廣播、電視、網路與車體...

去年起 政院458張哏圖給綠委

針對行政院所製作的哏圖、政令宣導資料等，行政院秘書長李孟諺昨表示，自去年二月起，共製作四五八份，供執政黨立委參考。國民黨...

全媒體時代 蔡總統：快速回擊假訊息

民進黨中常會昨天邀請民進黨新聞輿情部主任顏若芳以「全媒體時代的新聞攻防」進行專案報告，最近適逢二○一八年九合一選舉兩周年...

熱門新聞

影／NCC主委陳耀祥被爆傳達府意喬52台 藍委：自己辭一辭

1500萬劑新冠疫苗到手！ 我首度成功直洽藥廠取得疫苗

擴大兵源？國防部預告修訂役男體位區分標準

【即時短評】川普意外掀了蔡政府國王的新衣

關於那隻豬 「蔡總統」無法回答「蔡主席」的問題

蔡英文拒絕辯論萊豬 馬英九：心虛怯戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。