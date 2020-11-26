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蔡總統力挺蘇揆 內閣無改組計畫

經濟日報 / 記者鄭鴻達楊文琪／台北報導
蔡總統昨天明確表示「目前沒有內閣改組計畫」，並強調很感謝蘇揆帶領的內閣團隊。 記者蘇健忠／攝影
蔡總統昨天明確表示「目前沒有內閣改組計畫」，並強調很感謝蘇揆帶領的內閣團隊。 記者蘇健忠／攝影

蔡總統昨（25）日明確表示「目前沒有內閣改組計畫」。她強調很感謝蘇揆帶領的內閣團隊，守住非洲豬瘟、守住疫情，表示「未來挑戰還很多，請大家為他們（蘇內閣）加油、打氣！」

行政院近期因美豬進口議題、中天換照案以及牛肉麵風波，而不斷有傳聞指蘇內閣將在年底或農曆年前被撤換。對此，蔡總統昨於民進黨中央黨部對國內外情勢發表談話時，正面否認。

蔡總統表示「目前沒有內閣改組規劃」，蘇內閣努力有目共睹，感謝蘇內閣守住非洲豬瘟、疫情。

她也引述蘇揆曾經說過的話，表示行政團隊不可以因此自滿，「有錯就認、有錯就改」，她希望「內閣團隊繼續衝」。

蔡總統籲請全體國人，不要忘記這一年，大家用團結撐過疫情衝擊，是全體國民在防疫階段的團結一致，讓國家穩定前進，只要大家能夠繼續團結，在變動局勢裡面，一定會繼續向前。

蔡總統再次對蘇內閣表達感謝，表示謝謝在各項艱困挑戰中，始終全力以赴、使命必達的蘇揆，還有其所領導的行政團隊，未來挑戰還很多，請大家為他們（蘇內閣）加油、打氣。

蔡總統說，過去多年台美關係的進展、美國政府對台支持，國人都有目共睹，包括美國會跨黨派通過多項友台法案、十次軍售、高階官員陸續訪台，都在在證明雙方夥伴關係，是「真朋友、真進展」。

蔡總統強調，會進一步開放美牛、美豬，展現出他們有決心解決困難貿易問題，重建台灣國際信任，也得到美國從副總統、國務卿、許多經貿官員、跨黨派國會議員，乃至企業界的肯定，也讓台美BTA（雙邊貿易協定）推動，有前所未有的助力。

對於美豬進口放寬議題，蔡總統強調這不只是單一支持美牛、美豬的進口問題，還牽涉整體國家利益，國家最大利益，是執政團隊最重要考量。

對於中天換照案，蔡總統表示，從頭到尾她就只有一個態度，就是「我們不會介入」，因NCC是獨立機關。

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