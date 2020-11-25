被酸先當好立委 江啟臣：蔡總統雙重標準、看不起民意

國民黨主席江啟臣要求跟蔡英文總統辯論開放美國萊豬進口政策，蔡今回應，江應先做好一個立委責任到立院質詢。江晚間批評，蔡總統雙重標準、看不起民意，再次證明萊豬進口這件事上，蔡總統一切就是騙騙騙，選票騙到了其他都是假的

江啟臣表示，對蔡總統講出這樣的話讓人沒辦法接受，也是雙重標準，「你在2010年的時候，請問你用什麼身分邀請馬總統跟你辯論，馬總統當初有跟你講你先做好你的本分嗎？你先做好你主席的身分嗎？」並沒有，馬一口就答應了。

江啟臣更提到，蘇貞昌擔任主席時也是一樣，邀請時任總統的馬英九能就兩岸簽訂服貿的事宜辯論，馬也一口就答應，最後是蘇自己反悔，更改主意。

江啟臣批評，蔡總統打臉蔡總統過去競選時自己所講的，為了國民的健康，為了產業，會跟人民、國會、在野黨溝通，這一切都說明蔡政府從蔡總統以降，都是雙重標準，這也代表蔡總統根本看不起近七成反對萊豬進口民意。

江啟臣說，總統是應該接受人民監督，國會議員代表人民監督總統理所當然，作為在野黨監督政府也是我們的天職。