朱立倫傳將訪美 江啟臣：AIT年初也邀他有機會訪美

國民黨主席明年七月底改選，前主席朱立倫傳出規畫明年訪美，被解讀是要為競選黨主席布局。現任主席江啟臣晚間表示，朱有意願前往美國，只要對台美關係有助益，對國民黨與美國各黨、各界關係能夠有增進的，都樂觀其成。

江啟臣說，朱立倫與美國的關係他也了解，聊天都會聊到，若訪美需要黨中央協助，一定會全力幫忙。

不過江啟臣也提到，國民黨內對美與國際工作小組，一直都有在做主席訪美相關的準備，原本要更早過去，今年年初時美國在台協會（AIT）也跟他提過，歡迎他找機會能夠訪美，甚至樂見國民黨在華府設辦事處、辦公室。

江啟臣說，這過去八、九個月真的因疫情關係，實在不方便現在去走一趟，但雖然實體沒辦法去訪問，可是在其他線上部分的溝通，與跟美方各界的交流都仍然在進行。

江啟臣也提到，現在正好美方處於政權交接的時間，國民黨跟美國各政黨，特別是將接掌政權的民主黨所屬相關智庫、人員也都在陸續聯繫、安排當中。

江啟臣晚間出席常委例行餐會，被解讀也是要為競選連任暖身。江說，這是中常委每個月例行互相作東道主，剛好這次作東的四位常委都有立委身分，就邀請黨團立委一起來參與，餐會是餐會想這麼多幹嘛？