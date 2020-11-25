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民進黨週五護蘇貞昌施政報告 國民黨團：那就終須一戰

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團總召林為洲。記者周志豪／攝影
國民黨團總召林為洲。記者周志豪／攝影

反對含萊克多巴胺美豬進口，國民黨立法院黨團已在立院十二度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。民進黨立院黨團今天傍晚擺出陣勢，揚言周五要讓蘇順利完成施政報告。國民黨團總召林為洲表示，若民進黨團週五硬幹，那就終須一戰。

林為洲表示，蘇貞昌至今不願對開放美國萊豬進口政策道歉，對於在野黨要求應完成的事先查廠工作也沒有積極回應，國民黨團不會同意蘇周五上台完成施政報告，但可以同意先處理一讀會報告事項。

若民進黨團周五要強勢幫蘇貞昌清場，林為洲說，那就準備上演全武行，國民黨團不會讓民進黨團輕易得逞。黨團人士表示，既然民進黨團已經擺出陣勢，國民黨團屆時也會有所準備，希望從今天起在議場前排隊的民進黨團「占好占滿」。

只不過若周五遭民進黨團強勢清場，讓蘇貞昌順利完成施政報告後，國民黨團是否還會參加對蘇的總質詢。林為洲表示，這部分黨團內還要再討論。

黨團人士表示，既然黨團不承認蘇貞昌施政報告合法性，政治上應放棄總質詢，但這卻可能正中民進黨下懷，因為民進黨也不希望總質詢，所以戰術上必須思考，畢竟「質詢有質詢的戰法」，黨團內會再沙盤推演後決定。

民進黨 國民黨 蘇貞昌

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