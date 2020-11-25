提前占住議場門口 柯建銘：蘇貞昌周五一定上台！

行政院長蘇貞昌已12度赴立法院做施政報告遭國民黨團杯葛，民進黨團今開會決定，從今天下午起排班占住議場門口，力求蘇貞昌能在周五院會順利上台報告。民進黨團總召柯建銘表示，蘇貞昌一定會上台，國民黨作為在野黨最好有能力把他問倒。

面對國民黨不斷杯葛立法院議事，導致院會空轉，民進黨團今舉行黨團幹部會議，並決定要立刻排班占住議場門口，以求蘇揆能在周五順利上台做施政報告並備詢。

對於藍營的訴求，柯建銘表示，國民黨團要蘇揆道歉，是源於先前國民黨立委蔣萬安質詢時，被蘇貞昌反質詢，藍委又批評蘇揆在官員被質詢時，壓住麥克風；而國民黨團的訴求一變再變，一下要蔡總統做國情報告，一下又要總統道歉。

柯建銘說，其實對於其他訴求，執政黨都盡量滿足，包括召開食安會報，或是赴美查廠等，這都沒有問題，國民黨團還有什麼理由杯葛？現在到了不得不面對的時刻，國民黨要去思考這真的是對國民黨加分嗎？

柯建銘表示，國民黨因為1122遊行士氣大振，但柯質疑那些隊伍都是國民黨嗎？藍營現在杯葛立法院沒有正當性，執政黨一定會上台，不管國民黨怎麼質詢，最好有能力把他問倒。