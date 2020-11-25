面對錯假訊息 蔡英文：主動澄清、積極回應、降低失分

民進黨中常會今天邀請民進黨新聞輿情部主任顏若芳以「全媒體時代的新聞攻防」進行專案報告，報告中指出，有線電視訂閱戶逐年下降，今年為止，已有多達45%的家戶沒有訂閱傳統第四台，主要訊息都來自網路，媒體也進入「全媒體」型態，更重視點閱率、頻道訂閱及分享率。民進黨主席蔡英文聽取報告後則提醒，資訊操縱者試圖利用民主制度下的開放社會，來影響選舉的結果，擾亂社會秩序，黨員同志要時刻警惕，及時掌握及澄清。

蔡英文說，「我們都知道，資訊操縱一直以來是獨裁國家用來破壞民主國家的工具。在過去的幾年內，錯假訊息已成為對台灣的常態威脅，影響了政治、也分化社會、更分裂人際和家庭的關係。尤其在疫情之下，訊息的混亂更容易造成社會恐慌，但讓我們感到驕傲的是，台灣的民主與公民力量形成一個很好的保護罩，維護了人權，也捍衛了我們的民主價值。」

蔡英文說，新聞輿情部的工作就如同資訊作戰，除了提供新聞服務、及時掌握與有效傳遞正確資訊之外，面對錯假訊息更是需要主動澄清、積極回應、降低失分風險；同時，新聞的運作也需要藉由團體協力作戰的方式，擴大資訊的蒐集面向，掌握訊息作戰先機，只有正確的新聞訊息才會與人民沒有距離。

蔡英文說，全媒體時代確實對台灣社會帶來很大的影響，資訊操縱者試圖利用民主制度下的開放社會，來影響選舉的結果，擾亂社會秩序。「我希望針對這點，我們從政的黨員同志要時刻警惕，必須在政策形成的過程中掌握各種可能的民意走向，及時提供正確的澄清訊息，共同守護我們引以為傲的民主成果。」