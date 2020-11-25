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忍無可忍！民進黨團議場前排班 力保蘇揆周五上台
行政院長蘇貞昌已12度赴立法院施政報告遭國民黨立院黨團杯葛，民進黨團今開會決定，從今天下午起排班占住議場門口，力求蘇貞昌能在周五院會順利上台報告。
民進黨團幹事長鄭運鵬表示，黨團總召柯建銘下午與黨團幹部開會，並決定要立刻排班占住議場門口，以求蘇揆能在周五順利上台做施政報告並備詢。
他表示，國民黨團多次杯葛已超出民進黨團可以理解的範圍，黨團幹部今日開會做出許多沙盤推演，研擬方案要盡可能減少與在野黨的肢體衝突，同時也要讓周五院會順利進行，希望用時間換取空間，終決定在周三下午4點45分即開始在議場門口排班直到院會當日，也展現黨團的決心。
至於周四仍有委員會，鄭運鵬說，民進黨團會邊在委員會質詢，邊在議場排班。
而周五有可能與在野黨發生衝突，他則說，如果國民黨執意要衝突，丟水球、丟雞蛋，民進黨團會見招拆招；黨團書記長莊瑞雄則表示，國民黨團若想衝突，民進黨團也鬥志高昂。
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