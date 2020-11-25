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吳斯懷：川普瘋狂退群 為何獨厚台灣？

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委吳斯懷。圖／取自吳斯懷臉書
國民黨立委吳斯懷。圖／取自吳斯懷臉書

美國總統大選餘波盪漾，國民黨立委吳斯懷今透過臉書指出，川普任內瘋狂退群，引發全球戰略布局重新洗牌，國安高層一定要審慎評估，「川普瘋狂退群，為何獨厚台灣？」熟悉美中台關係的人都知道，川普把台灣當棋子，劍指大陸，希望在未來美中各項競爭中能換取美國的最大利益。

吳斯懷指出，川普主義已然成形，即使落選幾成定局，仍有美國人民7千多萬票的支持，影響絕不可輕忽。他認為，川普卸任前還會再退幾個群，很難預測。台灣在國際社會的處境大家都很清楚，美國近期釋出一連串軍購案、高階官員訪台，導致兩岸關係劍拔弩張，國安高層一定要審慎評估。

吳斯懷表示，美國最新的退群，退出「開放天空條約」22日正式生效。「開放天空條約」於1992年簽署，2002年生效，目前共有34個締約國（不含美國）。大部分北約國家都簽署了該條約。簽約國可在彼此領空進行非武裝的短期偵察，蒐集軍力和軍事活動相關情報。允許這類行動的國家可向對立國家展示自己沒有祕密部署軍隊或企圖發動攻擊，藉此建立軍事互信。

吳斯懷羅列大略檢視川普任內美國退出的群組：

2017年退出跨太平洋戰略經濟伙伴關係協議。

2017年退出《聯合國巴黎氣候協定》。

2017年退出聯合國教科文組織。

2018年退出伊核協議。

2018年退出聯合國人權理事會。

2018年退出萬國郵政聯盟。

2019年退出美俄之間的《中程核飛彈條約》。

美俄《新削減戰略武器條約》，明年2月到期，川普似乎不打算延長。

吳斯懷說，美國已退出的國際組織和多邊國際協定，原因幾乎都是這些條約、協定或組織對美國不公平、不利美國。國安團隊強調，川普從來沒有停止退出過時的國際條約來達成「美國優先」的理念，川普認為這些條約只會損耗國安，使敵人受益。

吳斯懷分析，這些退群動作除了美國優先之外，主要目的就是進一步擠壓中國、遏制中國崛起的速度。在中國崛起的形勢下，目的是讓美國將世界秩序重新洗牌，推翻有利於中國的二戰後國際秩序。

吳斯懷說，國際棋局競合關係瞬息萬變，中俄關係表面上還不錯，但俄國也對中國國際影響和經濟軍事實力日增保持警惕，並不願意支持中國成為國際新秩序的領導者。現在白宮即將易主，美國未來是否延續川普繼續退群的孤立主義，值得觀察。

吳斯懷也說，競選期間，拜登曾表態支持延長「新削減戰略武器條約」，並表示應該繼續留在「開放天空條約」，與盟友共同應對俄羅斯是否遵守條約的問題。若拜登上任後有意重新加入國際組織或條約，專家直言「這是可以做到的，只是會相當麻煩」。

吳斯懷提到，拜登就位後必須面對國內疫情控制、振興經濟、大選後的對立化解等問題，對外美中貿易戰、中東、北韓、伊朗議題，還有這麼多退群困擾。短期應難有突破性的政策推出，但美中關係必然是重中之重，美中任何對應作為，勢必牽動兩岸關係變化，蔡政府面對這盤以美中為主的棋局，切勿大內宣過頭，必須如臨深淵如履薄冰。

川普 吳斯懷 國安

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