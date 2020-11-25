明年APEC視訊舉行外交部編差旅費 立委：把我們當白痴

立法院外交及國防委員會今天審查外交部預算，朝野立委認為明年APEC的主辦國紐西蘭都已經宣布會議以視訊方式舉行，外交部還編列旅費，批評根本把立委當白痴、橡皮圖章，該刪減的預算一定要砍；外交部回應，包括我方在內的經濟體都認為實體會議比較好，希望紐西蘭能考量疫情，有改變的空間。

外交部明年度預算中，在「國際會議與交流」國外旅費部分編列1.17億元，比前一年增加約3千8百萬。

民進黨立委羅致政說，紐西蘭6月就已經宣布視訊辦理了，外交部還照編預算，難道是我國替紐西蘭決定要怎麼開會嗎？國民黨立委溫玉霞說，她審預算時還不知道，所以凍結預算，現在要改成減列。

國民黨立委馬文君說，主辦國都宣布以視訊方式開會，外交部還編差旅費非常不合理，這是國際性會議，不會開玩笑，都宣布是視訊了，且明年國外旅費增加3到5千萬，且外交部說因為到紐西蘭比今年的主辦國馬來西亞遠，所以機票變貴，但我國出席APEC明明就是包機，不用買機票，價錢不會因為目的地遠近而改變，認為外交部根本是把立委當橡皮圖章，編什麼預算立委就要過，「把立委當白痴嗎？」

外交部國際組織司司長陳龍錦回應，編列預算時紐西蘭尚未宣布視訊辦理，雖然紐西蘭已經宣布視訊辦理，但包括我國在內的大部分經濟體都認為實體會議效益比較好，大家可以面對面討論，希望紐西蘭能考量到疫情，或許疫苗問世後還有轉圜餘地，外交部編的預算不只機票，還有各部會人員參加APEC的差旅費。

討論之後，委員會召委、民進黨立委王定宇表示，國際會議旅費部分，減列科目可調之7百萬元，凍結3千萬元，若APEC會議能實體舉辦，報告後始得動支。