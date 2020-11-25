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就是不辯論！江啟臣：蔡英文應向當年的馬英九學習

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

國民黨主席江啟臣邀請蔡英文總統辯論萊豬遭拒，蔡要他先做好立委的責任，到立法院去他想要的質詢。國民黨主席江啟臣說，不管是國民黨團請總統來立院做國情報告或辯論邀請，都是在野黨「希望協助總統與人民溝通」，遺憾蔡總統一再迴避、一再拒絕的態度令人失望；江強調，這是辯論，不是立法院的質詢，這是二回事，「雖然角色互換，我們更期待蔡總統向當年的馬英九總統學習」。

江啟臣表示，國民黨上周首度以政黨的身分參與民間團體的遊行抗爭，成功展現了人民反對開放含萊克多巴胺豬肉進口的意志，以及捍衛言論自由的決心，用行動宣示國民黨與人民站在一起，扮演忠誠反對黨的決心，「遊行只是開始，抗爭仍未結束」。遊行的成功，讓國民黨更有信心透過立法院的監督以及議案的審查，具體表達人民的心聲。

對於邀蔡英文辯論一事，江起臣再度呼籲蔡總統接受在野黨的邀請，透過電視轉播的辯論一起釐清政策的脈絡與爭議，讓人民更清楚了解政策的利弊得失，希望蔡不但要跟在野黨對話，也要向人民說明，

江啟臣重申，民進黨在野時時任主席蔡英文向當時的總統馬英九提出針對兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的辯論邀請，馬英九當時答應了。後來的主席蘇貞昌也曾向馬英九提出針對海峽兩岸服務貿易協議的辯論邀請，馬也答應了。尤其蔡英文、馬英九當時的雙英辯論，更是為台灣民主制度下的公共政策討論，立下典範，「時至今日，雖然角色互換，我們更期待蔡英文總統向馬英九總統學習」。

江啟臣表示，從這二個月立法院黨團提出要求蔡總統來立法院做國情報告的提案，到周日提出辯論的邀請，都是在野黨希望協助總統與人民溝通。然而遺憾的是，蔡英文總統一再迴避、一再拒絕的態度令人失望。這是辯論，不是立法院的質詢、備詢，這是二回事。

江啟臣再次呼籲蔡總統，不要迴避民意，應該站出來面對人民的質疑。今天在野黨提出的辯論，實際上也是代表人民提出來，要求蔡英文來針對自己所做的決定做更進一步的說明與澄清。國民黨也要提醒蔡總統，8月28日宣示開放萊豬進口政策的不是行政院、經濟部，也不是衛福部，甚至衛福部是事後才知道，「宣布的是蔡總統你自己」。

江啟臣說，蔡英文面對人民的強烈質疑，繼續躲在行政院的官員背後，不但無助於政策溝通，更是凸顯目前憲政體制權責不符的缺陷，「蔡英文總統，舞台已經搭好了，就等您上台跟人民溝通了」。

蔡英文 江啟臣 國民黨

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