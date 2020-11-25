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總統府被指介入52台寰宇換華視？蔡英文：捕風捉影

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統主持民進黨中常會。 記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統主持民進黨中常會。 記者蘇健忠／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）日前決議中天新聞台不予續照，蔡英文總統今天表示，台灣是民主法治國家，獨立機關按照相關法令，就電視頻道每六年進行換照審查，所有頻道是一體適用，「我們一貫態度是不會介入，尊重獨立機關依法職權做的決定，這是我的態度。」她也表示，對於NCC的決定，社會有公評，也有不同意見，這證明民主台灣不是只有一個聲音，現在如此，未來也是如此。

蔡總統今天在民進黨中常會前接受媒體提問，記者問及，中天新聞關台造成四百多位員工失業，蔡總統說過勞工是心中最軟的一塊，但蔡在任內關新聞台，身為總統是否願意捍衛言論自由？

蔡總統表示，她的態度是不會介入，她的態度是尊重獨立機關依法審查做的決定，這次NCC按照法規審查換照，牽涉到是否有員工失去工作的可能性，這事情要依照勞動相關法規處理，政府一定會要求相關部會，會請勞動部門多加關切。

媒體之後又追問，媒體報導，中嘉系統台被要求52台由寰宇換華視，稱是總統府的意思？脈絡與五月總統府流出密件如出一轍？蔡總統表示，那些事情都是捕風捉影，總統府、總統都沒介入NCC決策，法令規定NCC是專業獨立機關，「就讓NCC做專業決定，尊重他的決定。」

NCC 總統府 中天新聞 蔡英文

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