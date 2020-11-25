強調沒躲辯論 蔡英文：江啟臣應先國後黨

國民黨主席江啟臣下戰帖，要求與蔡英文總統辯論萊豬。對於外界質疑2010年前總統馬英九曾接受蔡總統要求辯論ECFA（兩岸經濟合作架構協議），如今蔡總統卻不接受？蔡總統今天表示，現在的情況跟八年前不一樣，江啟臣自己也是立委，一個人考慮事情時，要先考慮國家、再考慮黨，「他應該盡立委的責任，到立法院去做質詢，釐清政策方向跟事實。」

蔡總統說，「我沒有在躲任何議題」，她歷經三次總統大選，都有跟國民黨辯論，該辯論就會去辯論，現在的情況跟八年前不一樣，江啟臣自己也是立委，一個人考慮事情時，要先考慮國家，再考慮黨，「他應該盡立委的責任，到立法院去做質詢，釐清政策方向跟事實，這樣子才能有一個好的政策上的討論。」

蔡總統說，最近有點遺憾，很多不實說法一再流傳，即便行政部門釐清，都沒有辦法消除似是而非的資訊流傳，她覺得一個政策討論的事實資訊不完整，有錯誤，這種政策討論不會有好的基礎，她還是建議，這件事情，「先國家、後黨」，這件事情用來政治操作、動員工具或作為黨內競逐的工具都不好，回歸事情本質跟國家體制，先從立法院開始。