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【即時短評】川普意外掀了蔡政府國王的新衣

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
22日，一架美國海軍灣流五的私人飛機降落松山機場，外交部表示此行程並未公開，沒有進一步說明。圖／本報系資料照
22日，一架美國海軍灣流五的私人飛機降落松山機場，外交部表示此行程並未公開，沒有進一步說明。圖／本報系資料照

美國高層官員昨天結束神秘訪台行程，政府對外宣稱，基於台美互信，來訪人事時地物一切保密。但若將近期川普政府對我方的一連串動作綜合來看，即將下台的川普政府，顯然有意無意地觸及美中台關係中最敏感的紅線，而這樣的舉動也意外掀了蔡政府國王的新衣，揭露了民進黨遇到紅線會自動退回的本質。

在川普過去4年的任期中，蔡政府屢屢宣稱台美關係空前絕佳，但事實上美國對台立場仍不脫一中政策、三項聯合公報等基礎論調，不過這樣的情況在川普未能連任後出現了變化。在最後當家的日子裡，川普政府似乎打定了主意「油門催到底」，即將隨川普卸任的國務卿龐培歐在廣播中率先表示，「把話說正確很重要，台灣從來就不是中國的一部分」。

龐培歐的說法，與美國自1972年與中國簽署「上海公報」、1979年的「建交公報」以及1981年 「817公報」以來的歷任美國政府的「一個中國」政策內容完全牴觸，美國政府從未表述台灣不是中國的一部分。

但面對美方拋出的大禮，向來主打力爭台灣主體性的民進黨政府卻異常冷靜，僅冷回應「中華民國是一個主權國家，是不爭的事實」，美方講「台灣」，我方卻自稱「中華民國」，說明了美中台三邊關係中有其紅線，民進黨比誰都清楚那碰不得，就算川普臨門一腳幫忙突破了，蔡政府也會嚇得自己縮回。

近日著又一度傳出環保署長與這回情報系統高階官員炫風訪台消息，蔡政府則是又一次低調以對，不僅來訪時間未對外說明，甚至這回炫風訪台更是完全不公開；大喇喇坐著專機來，卻什麼都列為機密，這樣的操作實在反常。

像川普這樣不長眼給蔡政府添麻煩的行為，若發生在民進黨中常會，恐怕有中常委要開砲罵「死小孩」了，無奈川普貴為美國總統，蔡政府縱然錯愕，也只能往肚裡吞了。

川普下台的臨去秋波，就像面照妖鏡，意外將民進黨每到選舉就高舉的台灣價值打回原形。原來，追求台灣主體性是假的，吳釗燮口中的「台美不尋求現在建交」、邱義仁所言「除非瘋了才推台獨」，才是蔡政府的心裡話。

川普 民進黨 龐培歐

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